Hatice, nella puntata de La forza di una donna di venerdì 12 settembre, mentirà a Bahar, dicendo: "Sarp è il figlio del fruttivendolo". In questo modo spiegherà che il Sarp che ha visto Jale non è suo marito.

Le anticipazioni rivelano che Bahar non si fiderà delle parole di Hatice e andrà personalmente dal fruttivendolo per verificare con i suoi occhi che suo figlio di chiama Sarp. Partirà una corsa contro il tempo in cui sarà coinvolta anche Sirin. Quest'ultima si precipiterà a casa del fruttivendolo e poco dopo arriverà Bahar che riceverà la risposta che tutti desideravano: "Mio figlio si chiama Sarp", dirà la donna che le aprirà la porta.

Il grave errore di Jale con Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Jale dirà che Sarp è andato in ospedale a trovare Enver. La dottoressa si renderà subito del grosso errore commesso e proverà a rimediare, ma non sarà facile convincere Bahar che l'uomo a cui si riferiva non era suo marito. Doruk, infatti, continuerà ad insistere dicendo che ha incontrato Sarp nel parcheggio dell'ospedale e tutto coinciderà con l'affermazione di Jale. Bahar inizierà seriamente a pensare alla possibilità che suo marito sia vivo e che sia più vicino di quanto possa immaginare. La donna, in preda all'agitazione, Bahar mostrerà la foto di Sarp a Jale che, però, negherà di aver visto quell'uomo, dicendo che il visitatore era molto più giovane di lui.

Quando la dottoressa andrà via Hatice spiegherà a Bahar che sicuramente a far visita a Enver è stato un ragazzo: "Sarp è il figlio del fruttivendolo", dirà. "Lui è molto legato a mio marito", dirà Hatice per giustificare quanto è stato detto da Jale. Bahar, a quel punto, entrerà in casa di fretta per prendere le scarpe e andare a bussare alla porta del fruttivendolo, per vedere se davvero suo figlio si chiama Sarp. Partirà una corsa contro il tempo di Hatice e le amiche di Bahar che chiederanno disperatamente l'aiuto di Sirin.

La corsa contro il tempo di Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 12 settembre, Sirin riceverà la telefonata di Yeliz che la implorerà di recarsi di corsa dal fruttivendolo.

La ragazza non prenderà sul serio la telefonata dell'amica di Bahar con cui non ha mai avuto un buon rapporto. Yeliz e Ceyda continueranno a telefonare e proveranno anche a chiamare Enver, ma Sirin toglierà la suoneria ignorerà tutti i loro tentativi. Solo dopo molti minuti la ragazza leggerà il messaggio in cui le viene spiegato che Bahar è a un passo dallo scoprire che Sarp è vivo. Sirin si vestirà in fretta e correrà a casa del fruttivendolo prima che arrivi sua sorella. Bahar andrà a bussare alla porta del fruttivendolo e le aprirà sua moglie. "Hai un figlio? come si chiama?", chiederà Bahar alla donna che le risponderà subito: "Mio figlio si chiama Sarp". Per la madre di Doruk tutti i dubbi scompariranno e inizierà a pensare di essersi lasciata coinvolgere dalle sue fantasie.

Perché Bahar non può sapere che Sarp è vivo?

Nelle puntate precedenti, Hatice, Enver e gli amici di Bahar hanno scoperto che Sarp è vivo. Tutti sono d'accordo sul non rivelare questa verità alla donna a causa della sua malattia. La dottoressa Jale, infatti, si è raccomandata di proteggere Bahar dalle forti emozioni. Le cose si sono complicate quando Doruk ha incontrato Sarp nel parcheggio dell'ospedale in cui era ricoverato Enver. Il bambino è subito corso da sua madre a dirle tutto, anche se non è stato creduto.