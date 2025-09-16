Cambio di programmazione sulle reti Mediaset dal 22 settembre 2025. Le novità riguarderanno La forza di una donna, che subirà variazioni legate alla durata e all’orario di messa in onda.

Con il ritorno stabile di Uomini e donne nella prima parte del pomeriggio di Canale 5, la soap slitterà di circa 25 minuti rispetto al consueto.

Mediaset cambia la programmazione pomeridiana da lunedì 22/09: torna U&D, La forza di una donna slitta

Il nuovo palinsesto pomeridiano di Canale 5 dal 22 settembre prevede una riduzione della durata di Forbidden Fruit nel daytime feriale.

La serie turca andrà in onda per soli 30 minuti al giorno dalle 14:15 alle 14:45 e a seguire ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda dopo la pausa estiva nella fascia oraria che va dalle 14.45 alle 16.10, facendo slittare la partenza de La forza di una donna nel daytime feriale di Canale 5.

La soap La forza di una donna sarà in onda dalle 16:10 su Canale 5

I nuovi episodi della saga incentrata sulle tormentate vicende di Bahar non saranno più trasmessi dalle 15:45 in poi come sta accadendo in questi giorni, bensì slitteranno di 25 minuti.

L'orario di partenza de La forza di una donna risulta fissato alle ore 16:10 nel daytime pomeridiano, per poi lasciare spazio alle 17 alla messa in onda di Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

Nel weekend è confermata solo la puntata extra-large del sabato con la soap opera turca mentre di domenica pomeriggio dal 28 settembre, ci sarà spazio per il ritorno del pomeridiano di Amici, giunto quest'anno alla sua venticinquesima edizione su Canale 5.

Al via le nuove registrazioni di Uomini e donne: Gemma Galgani torna al centro della scena

Intanto sono già cominciate da qualche settimana le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne 2025/2026, molto attesa dal pubblico dopo la lunga pausa estiva.

Il talk show, anche quest’anno, proporrà un mix tra trono classico e trono over: torneranno al centro della scena le vicende di Gemma Galgani, alle prese con nuove frequentazioni.

La dama torinese ha conosciuto Mario, un nuovo pretendente che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore, ma alla fine i due hanno scelto di interrompere la frequentazione dopo poche settimane.

Ci sarà spazio anche per l’arrivo del nuovo tronista Flavio Ubirti, impegnato nella ricerca di una donna autentica che possa fargli battere il cuore.