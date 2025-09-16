Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 settembre rivelano che Umberto sarà costretto a intervenire in prima persona per salvare la reputazione di Marcello, dopo la pubblicazione di un articolo denigratorio insieme alla sua compagna Adelaide.
Salvo ed Elvira, invece, valuteranno l’idea di trasferirsi in una località di mare mentre Caterina si caccerà subito nei guai dopo il suo ingresso nel team del grande magazzino milanese come nuova Venere in prova.
Umberto salva la faccia a Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22-26 settembre
Un articolo diffamatorio nei confronti della contessa e Marcello finirà per scatenare il putiferio a Villa Guarnieri. Adelaide andrà su tutte le furie e comincerà a indagare per scoprire cosa si nasconde dietro a quel pezzo, al punto da avere dei seri sospetti sul conto del suo ex Umberto Guarnieri.
Tuttavia, Umberto preciserà di essere estraneo ai fatti e di non aver mai immaginato di poter agire con un colpo così basso ai danni della mamma di sua figlia, nonostante la scarsa simpatia che prova per Marcello.
E, alla fine, sarà proprio Umberto a prendere in mano le redini di questa spinosa vicenda per salvare la reputazione di Marcello.
Il commendatore Guarnieri chiederà a Rosa di scrivere un articolo che elogi le qualità professionali di Barbieri, così da salvargli la faccia dopo quel pezzo che lo ha infangato.
Salvo ed Elvira pronti a lasciare Milano
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 settembre, inoltre, rivelano che Salvo comincerà a valutare la possibilità di lasciare definitivamente Milano insieme a Elvira per potersi trasferire in una località di mare.
Un gesto che farebbe tanto bene al piccolo Andrea Maria e lo aiuterebbe a risolvere i suoi problemi di salute persistenti.
Caterina, invece, dopo i suoi primi giorni di prova al negozio si caccerà subito nei guai: la ragazza rovinerà un costoso scialle della nuova collezione e costringerà suo padre Fulvio a intervenire al più presto e a chiedere l'aiuto di Concetta Puglisi per sistemarlo prima che Roberto o Gianlorenzo possano accorgersene.
Elvira si era mostrata in ansia per le sorti di suo figlio Andrea Maria
Negli episodi precedenti della soap, Elvira si era mostrata in ansia per le condizioni di salute del figlio, al punto da mettere in secondo piano la sua carriera professionale come venere del Paradiso.
A darle dei preziosi consigli era stata Concetta, la quale l'aveva aiutata a trovare delle soluzioni alternative per calmare la tosse del piccolo Andrea Maria e aiutarlo così a stare bene.