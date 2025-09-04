Stefano De Martino pronto a diventare padre per la seconda volta? Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, in edicola da giovedì 4 settembre, il conduttore Rai e la nuova fidanzata Caroline Tronelli sono stati avvistati fuori dallo studio di un ginecologo romano. Al momento non ci sono conferme né smentite dai diretti interessati, quindi la notizia resta un semplice gossip.

Stefano De Martino e Tronelli: in arrivo un bambino?

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli procede a gonfie vele, tanto che la ragazza ha deciso di trasferirsi a Roma per trascorrere più tempo con il conduttore di Affari Tuoi.

In queste ore circola un rumor su di loro: una possibile gravidanza. Ad alimentare le voci è stato il settimanale Oggi, diretto da Andrea Biavardi, che ha fornito un ulteriore dettaglio: “Nelle foto esclusive pubblicate in edicola, si vede la coppia recarsi nello studio privato di un ginecologo romano”. Secondo quanto riportato, il medico a cui si è rivolta la coppia è lo stesso che ha seguito la gravidanza della sorella maggiore di Caroline. Inoltre, al termine della visita, i due sono apparsi molto affiatati e Caroline è sembrata più radiosa del solito.

Non è escluso che la coppia stia aspettando un figlio. D’altronde, lo stesso De Martino, in diverse interviste passate, ha dichiarato di voler diventare nuovamente padre, anche se aveva aggiunto che avrebbe voluto aspettare che Santiago compisse 18 anni, così da potersi dedicare interamente al nuovo arrivo.

Belen Rodriguez, invece, è già mamma di Luna Marì, nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese.

Tutti i dettagli sulla storia d'amore

Stefano De Martino sembra aver voltato pagina dopo l’addio a Belen Rodriguez. Quello che appariva come un semplice flirt estivo si sta trasformando in una relazione sempre più importante. Il conduttore campano conosce da anni la famiglia Tronelli per via dell’amicizia con il padre di Caroline. Nell’estate 2025, però, tra i due è scoccata la scintilla: nemmeno lo scandalo dei filmati rubati dalle telecamere di videosorveglianza da un hacker ha scalfito la serenità della coppia, che oggi appare sempre più unita e pronta a vivere pubblicamente la propria storia d’amore.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha smentito i rumor su un possibile ritorno di fiamma tra De Martino e l’ex moglie Belen. I due ex coniugi mantengono i contatti solo per il bene del loro primogenito.