Elena Morali è una showgirl del panorama televisivo italiano. Dal titolo di Miss Ciclismo alla partecipazione a programmi come La Pupa e il Secchione, Colorado e L’Isola dei Famosi, ha costruito un percorso professionale variegato tra televisione, musica e radio. Negli ultimi anni ha preso parte anche al set internazionale di Beautiful e ha avviato una collaborazione radiofonica con R101, senza mai rinunciare alla sua passione per i viaggi.

Sposata con Luigi Mario Favoloso, a Blasting News ha scelto di raccontare i suoi progetti e il suo presente, tra nuove sfide professionali e una vita sempre in movimento.

Elena Morali: 'Il mese scorso ho nuotato per la prima volta con le balene'

Elena, quando la rivedremo in televisione? Ha già qualche progetto in cantiere che può anticiparci?

Il prossimo mese sarò presente a Mattino 5 nel ruolo di opinionista.

Nella sua bio Instagram scrive di “viaggi alla scoperta delle popolazioni più remote del mondo”. Quali sono le mete e le comunità che l’hanno colpita di più e che porterà sempre nel cuore?

Sicuramente le popolazioni della Papua Nuova Guinea. Sono persone straordinarie e, a differenza di molte altre popolazioni, vivono davvero allo stato brado: senza connessioni, in un luogo remoto e impervio, dove per arrivare servono almeno dieci ore di canoa e altre quattro di cammino.

Spesso condivide immagini e momenti dei suoi viaggi. C’è un’esperienza recente che le ha cambiato il modo di vedere le cose?

Diciamo che ogni nuova esperienza con gli animali mi insegna qualcosa. Il mese scorso ho nuotato per la prima volta con le balene e ho sentito il loro verso sott’acqua: è stata una sensazione incredibile e, contrariamente a quanto immaginavo, non ho provato paura. Ho capito che anche gli abitanti degli abissi possono trasmettere tanto amore. Un’altra esperienza che mi ha cambiato un po’ la visione della vita è stata a Philadelphia, dove abbiamo trascorso due giorni in una comunità che aiuta le persone dipendenti dal fentanyl. In quel contesto ti rendi conto di quanto sia importante avere una famiglia e di quanto siano straordinarie le persone che dedicano la loro vita ad aiutare il prossimo.

Morali: 'Con Barbara D’Urso ci si diverte sempre perché è una professionista'

Parliamo della sua vita privata: come sta andando l’amore in questo momento?

Bene, per fortuna molto bene. Anzi, ultimamente stiamo pensando di allargare la famiglia.

Lei è molto seguita sui social: che rapporto ha con i suoi follower? Le capita ancora di rimanerci male quando legge commenti negativi?

Rimanerci male no, ma stupirmi della cattiveria gratuita sì. Quello che non capisco è perché una persona debba usare il proprio tempo per esprimere cattiverie verso qualcuno che nemmeno conosce.

Che ricordo ha della sua ultima esperienza a La Pupa e il Secchione e quali differenze ha notato rispetto alla prima?

Nella mia prima edizione mi sono divertita sicuramente di più.

Ero appena arrivata in questo ambiente, più giovane e con aspettative più basse. Però è andata bene anche nella seconda e, con Barbara D’Urso, ci si diverte sempre perché è una professionista nel suo lavoro.