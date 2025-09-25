Cihan riceverà una telefonata dall'ospedale che cambierà tutto nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Samet è deceduto".

Le anticipazioni rivelano che, dopo un'emorragia cerebrale, Samet finirà in coma e perderà la vita. A Cihan spetterà il duro compito di prendere in mano la situazione e comunicare la brutta notizia ai suoi fratelli: "Nostro padre è morto". Harika scoppierà in un pianto inconsolabile, mentre Bunyamin crollerà tra le braccia di sua moglie: "La Cappadocia ha perso il suo re".

Bunyamin donerà il rene a Samet dopo aver scoperto che è suo padre

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Samet perderà la vita e sarà Cihan a dare la brutta notizia ai suoi fratelli. Il declino per il signor Sansalan inizierà con un grave incidente stradale che comprometterà la funzionalità dei suoi reni. Dopo un periodo di grave criticità, il medico comunicherà alla famiglia che c'è urgente bisogno di un trapianto di rene affinché Samet possa sopravvivere senza dialisi. In questa occasione, si scoprirà anche il grande segreto del capofamiglia: Bunyamin è suo figlio. La prima reazione dell'uomo sarà furiosa, ma poi farà mente locale e penserà a come approfittare di questa situazione per ottenere ciò che, in quarant'anni, suo padre gli ha negato.

In cambio del rene, Bunyamin chiederà a Cihan cinque milioni, le quote dell'azienda di famiglia, un'abitazione per lui e Canan e il riconoscimento ufficiale come Sansalan. Di fronte alla vita di Samet, Cihan non batterà ciglio e darà a Bunyamin quanto richiesto, ma a quanto pare il trapianto non sarà sufficiente a salvarlo. Dopo l'operazione, Samet tornerà a casa e riprenderà le redini della famiglia, ma Tahsin andrà avanti con il suo piano di vendetta, fino a togliergli tutto. Quando l'ufficiale giudiziario si presenterà a villa Sansalan per il sequestro dell'immobile, Samet non reggerà e avrà un malore. Il medico, questa volta, non lascerà speranze: "Il paziente è molto grave", dirà ai familiari.

"Ha avuto una crisi epilettica associata ad un'emorragia cerebrale". Da questo momento, Samet non riprenderà conoscenza e Cihan avrà la responsabilità dell'azienda sulle sue spalle.

Il ritorno del padre di Nuh e Melek

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la famiglia Sansalan andrà avanti senza il capofamiglia. Cihan sposerà Melek e le prometterà che metterà per sempre fine alla guerra tra le famiglie. L'impegno del ragazzo porterà i suoi frutti, tanto che Tahsin, Hikmet, Esat e Nuh saranno costretti a cambiare atteggiamento. La sorella di Samet, tuttavia, non avrà intenzione di mollare e contatterà il padre di Nuh e Melek per mettere fuorigioco Sumru. L'inganno dei due sarà molto sottile: fare in modo che tutti dubitino di Sumru e allontanarla dalla famiglia.

Halil griderà giustizia e darà una versione dei fatti completamente diversa da quella di Sumru. L'uomo spiegherà di non aver mai abusato di lei e sarà così convincente che riuscirà a far crollare le certezze di Nuh e Tahsin. Solo Melek crederà ciecamente a Sumru che, sentendosi tradita, metterà fine alla sua relazione con il compagno e andrà via. Nel frattempo, Hikmet otterrà la tutela di suo fratello Samet e farà tremare Cihan e Tahsin. La partita sembrerà vinta, ma una telefonata cambierà tutto. Cihan riceverà una chiamata dall'ospedale: "Samet Sansalan è deceduto". Questa notizia, sebbene non inaspettata, getterà il ragazzo nello sconforto. Cihan radunerà tutta la famiglia e comunicherà ai suoi fratelli quello che è appena successo: "Nostro padre è morto".

Harika non crederà alle parole di Cihan e scoppierà in un pianto inconsolabile, mentre Bunyamin crollerà tra le braccia di Canan. "La Cappadocia ha perso il suo re", dirà l'uomo piangendo con sua moglie. "Non ho avuto il tempo di abbracciarlo".

Hikmet e il piano diabolico per far abortire Melek

Nelle puntate in onda in Italia, Hikmet sta già tramando per non dividere la sua proprietà con nessuno. La donna ha appena saputo che Melek è incinta di Cihan e l'ha presa molto male. L'idea dell'arrivo di un altro erede ha fatto impazzire Hikmet che ha chiesto a Esat di aiutarla a mettere in atto il suo piano. L'obiettivo di Hikmet era quello di provocare a Melek un tale spavento da procurare l'aborto, ma le cose non sono andate come sperava.

Hikmet ha procurato a Esat un'auto e gli ha ordinato di spaventare Melek per portarla fuori strada. Il ragazzo ha eseguito gli ordini di sua zia senza tenere conto che in macchina c'era anche la figlia adottiva. Melek e Sevilay si sono ritrovate sospese nel vuoto sull'orlo di un burrone e ogni movimento avrebbe potuto farle precipitare. Hikmet si è sentita fortemente in colpa e si è data da fare per salvarle fermando le auto di passaggio in cerca di una corda per trainare l'auto incidentata. Alla fine le due ragazze sono tornate a casa sane e salve e la gravidanza di Melek non ha subito danni.