Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, rivelano che Halit perderà la vita, sancendo la sua uscita di scena dalla soap pomeridiana.
Dopo aver cercato in tutti i modi di rendere la vita impossibile a Yildiz, sarà vittima di un tragico incidente che gli costerà caro: per lui non ci sarà possibilità di salvezza.
Halit rende la vita impossibile a Yildiz: anticipazioni turche Forbidden Fruit
L'appuntamento con la soap pomeridiana Mediaset continua a riservare colpi di scena e uno di questi avrà come protagonista Halit.
Dopo aver messo in ridicolo in tutti i modi Yildiz, madre di suo figlio, deciderà di toglierle la custodia del bambino, perché riterrà che non possa sostenerlo dal punto di vista economico.
Per Yildiz comincerà un inferno, dato che Halit le toglierà la possibilità di vedere il bambino e di passare del tempo con lui.
Un duro colpo che spingerà Yildiz a recarsi in villa, in assenza di Halit, per vedere suo figlio, ma un giorno farà i conti con il suo arrivo improvviso.
Halit perde tragicamente la vita ed esce di scena dalla soap turca
Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit rivelano che Halit aggredirà Yildiz, tanto da strattonarla facendola cadere a terra, intimandole di uscire dalla sua abitazione e di non farsi più vedere.
La lite tra i due verrà ascoltata e vista anche da Ender e Sahika, le quali interverranno in difesa di Yildiz: le tre donne uniranno le forze per combattere Halit, causandone la morte.
L'imprenditore verrà buttato giù dalle scale durante la colluttazione: un volo che si rivelerà fatale, visto che per lui non ci sarà scampo.
Quando si avvicineranno al corpo di Halit, non potranno che constatarne la morte: si assisterà così all’uscita di scena definitiva di uno dei volti simbolo della soap.
Ascolti al ribasso per Forbidden Fruit nel sabato pomeriggio di Canale 5
Intanto, il passaggio della soap al sabato pomeriggio non ha giovato agli ascolti: la puntata del 6 settembre ha registrato un calo di spettatori rispetto ai dati soliti registrati nel daytime feriale.
Una flessione che conferma come la collocazione del weekend penalizzi le soap.
L'appuntamento con Forbidden Fruit ha conquistato una media di 1,6 milioni di spettatori, fermandosi al 16% di share, contro il 23% registrato nella stessa fascia oraria da Rai 1 con la semifinale di pallavolo della nazionale femminile.