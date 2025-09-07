Negli episodi di Un Posto al sole in onda dall'8 al 12 settembre, Alice temerà che, a causa dei rapporti conflittuali tra le famiglie Gagliotti e Ferri, la sua storia con Vinicio possa essere messa in discussione. Intanto Samuel e Micaela si riavvicineranno dopo avere ballato una danza sensuale.

Niko e Manuela, invece, saranno preoccupati per la dipendenza di Renato dall'intelligenza artificiale, mentre Damiano e Viola si renderanno protagonisti di un altro acceso scontro.

Mariella ha molte perplessità in merito all'idea di tornare insieme a Guido

Gennaro renderà più complicata la situazione di Roberto in quanto spiegherà agli inquirenti che l'uomo è venuto a trovarlo in ospedale. L'imprenditore rafforzerà nello stesso tempo il rapporto con suo fratello Vinicio, il quale finirà per allontanarsi da Alice. Quest'ultima però non comprenderà il comportamento del suo fidanzato. Intanto Marina faticherà a gestire la crisi dei cantieri navali, poiché l'azienda dopo quanto successo a Gennaro si troverà in una posizione di profonda crisi.

Nel frattempo Mariella e Guido si riavvicineranno, ma la donna continuerà ad avere numerose perplessità [VIDEO] in merito alla possibilità di ricostituire una famiglia con il suo ex.

Luca e Giulia sono tristi perché Rosa e Manuel sono tornati nella loro casa

Luca e Giulia saranno tristi poiché Rosa e Manuel sono tornati a vivere nella loro abitazione. Intanto Pino non sopporterà l'idea che altre persone giungeranno nella casa di Picariello.

Niko e Manuela, invece, non mancheranno di essere preoccupati dal fatto che Renato si è estraniato dalla realtà per ascoltare solo i consigli dell'intelligenza artificiale. Intanto Samuel e Micaela danzeranno insieme e questo evento porterà a riavvicinare la vecchia coppia.

Nel frattempo Viola tornerà a Napoli e parlerà con Damiano, il quale la informerà sui suoi progetti futuri per dare nuovamente vigore alla loro storia d'amore. Il loro acceso confronto non farà altro che allontanarli ancora di più.

In tutto questo, Roberto presserà il suo avvocato affinché risolva la situazione con Gagliotti, mentre Alice temerà che i dissapori tra le famiglie Gagliotti e Ferri potrebbero determinare dei problemi con Vinicio [VIDEO]. A tal fine la ragazza in ospedale dirà al suo amato che presto ogni cosa si risolverà, ma lei noterà subito i suoi dubbi.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nella settimana precedente, Gennaro si è svegliato in ospedale e ha manifestato dei problemi alla vista. L'imprenditore ha raccontato alla polizia di essere stato picchiato da Ferri senza un valido motivo. Inoltre Micaela ha confessato a Simone De Pasquale di essere una persona molto fragile.

Damiano, invece, non è riuscito a vincere il concorso per diventare viceispettore e ha annunciato a Rosa la possibilità di lasciare la polizia per lavorare nella security insieme ad un suo amico, mentre Michele ha compreso che potrebbe non camminare più bene come un tempo.