Non sembra esserci pace per il matrimonio di Halit e Yildiz. Nella puntata della soap Tv Forbidden Fruit in onda nel pomeriggio di venerdì 5 settembre, Argun chiederà il divorzio alla moglie dopo aver scoperto che gli ha tenuto nascosto di essere stata precedentemente sposata con Kemal. Alihan e Zeynep invece, dopo essersi riconciliati, trascorreranno una notte di passione.

Halit furioso con Yildiz: 'È finita'

La verità sui trascorsi di Yildiz e Kemal uscirà fuori proprio nella serata in cui Halit presenterà il suo nuovo socio finanziatore che si rivelerà essere proprio Kemal, l'autista che si era dimesso solo qualche giorno prima.

Halit sarà colto di sorpresa, così come tutti i presenti, compresa Ender. A questo punto, l'ex autista non potrà far altro che confessargli che Yildiz è la sua ex moglie. Una notizia che farà infuriare Halit, il quale accuserà la moglie di averlo ingannato per l'ennesima volta. Lei tenterà di difendersi dicendo di non avergli detto nulla per paura della sua reazione, facendogli presente che il matrimonio con Kemal era durato meno di 24 ore. Peccato che il tentativo di Yildiz di difendersi non avrà effetto su Halit, il quale le dirà chiaramente che tra loro è finita.

Il divorzio tra Halit e Yildiz avverrà tra due mesi

L'imprenditore aggiungerà che il divorzio avverrà entro due mesi e questo perché lui non vorrà creare uno scandalo proprio in un momento delicato per i suoi affari.

Sino al momento del divorzio, Yildiz dovrà fingere che tra lei e Halit tutto vada bene. La donna penserà di sfruttare questo tempo per riconquistare il marito mentre la sorella Zeynep, ignara di ciò che sta succedendo a Yildiz, trascorrerà la notte insieme a Alihan dopo essersi riconciliata con lui ed aver accettato di sposarlo. Tasdemir chiuderà con Hira e lei giurerà vendetta mentre Emir si rattristerà quando si renderà conto di non poter stare con Hira, visto che lui non è un uomo ricco. Nelle puntate successive, Hira andrà in ufficio da Zeynep facendo una scenata mentre Yildiz e Halit faticheranno a salvare le apparenze di una coppia felice.

A settembre Forbidden Fruit in onda anche il sabato e la domenica

Forbidden Fruit continuerà a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 non solo nel daytime feriale ma anche il sabato e la domenica pomeriggio. L'appuntamento domenicale durerà solo qualche settimana e verrà sospeso quando su Canale 5 tornerà il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Per quanto riguarda invece la puntata del sabato, questa dovrebbe essere confermata per tutto il periodo autunnale e farà da traino a Verissimo.