Gli spoiler della seconda puntata di Montmartre in programma giovedì 11 giugno sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Celeste organizzerà un numero per impedire al ministro di chiudere l'Elephant Rose. Octave, invece, si avvicinerà a Youri in seguito alla vittoria di Arsene a un incontro di boxe.

Celeste vuole salvare l'Elephant Rose dalla chiusura

Celeste dovrà escogitare un numero per salvare l'Elephant Rose, minacciato di chiusura dal ministro in seguito ad uno scandalo. Nel frattempo, Arsene, in procinto di partire per l'America verrà avvicinato da Agustine.

Quest'ultima gli chiederà aiuto per rintracciare Octave.

Nel frattempo, Rose si assumerà un rischio posando per Charles, un artista sconosciuto di Montmartre. L'ispettore Leon, invece, acconsentirà a farsi accompagnare a Saint-Loup per indagare sull'omicidio del padre di Celeste. Octave e Arsene si metteranno alla ricerca di fondi per il motore elettrico. Di conseguenza, i due organizzeranno un incontro di boxe clandestino per raccogliere il denaro utile al loro sogno nel cassetto.

Octave e Youri si avvicinano

Le anticipazioni della seconda puntata di Montmartre rivelano che Octave e Arsene organizzeranno un incontro di boxe clandestino al cabaret. In questa circostanza, Octave e Youri si avvicineranno in seguito alla vittoria del loro amico.

Infine Rose scoprirà che Charles non è solo un pittore ma è un ricco conte della Landes d'Orges

Celeste ottiene successo come ballerina di cancan

Nella prima puntata di Montmartre andata in onda il 4 giugno sui teleschermi di Canale 5, Celeste ha lavorato come ballerina di un cabaret sebbene il palcoscenico non sia la sua più grande ambizione. La giovane ha desiderato ricostruire la propria famiglia e sapere cosa sia successo ai fratelli perduti dal giorno in cui il loro padre è stato assassinato. Celeste si è affidata all'ispettore Leon per cercare la verità. L'uomo ha chiesto una cospicua somma di denaro per fare delle indagini che hanno messo la protagonista davanti ad una difficile scelta.

La giovane ha accettato di lavorare come ballerina presso il prestigioso cabaret Elephant Rose, uno dei luoghi simbolo della vita notturna di Parigi.

Celeste ha avuto un grande successo grazie alla sua forza e determinazione. La notorietà ha portato con sé non solo gioia ma anche qualche dolore. La donna è riuscita ad ottenere i nomi e l'indirizzo dei suoi due fratelli ma la felicità non è arrivata senza conseguenze. Rose segnata da una vita difficile è finita in una casa di tolleranza dopo essere stata tradita dall'uomo che amava. Celeste ha provato a salvare la donna, che si è ammalata gravemente. Allo stesso tempo, la protagonista è rimasta vittima di minacce sempre più pesanti dopo il successo ottenuto come ballerina di cancan.