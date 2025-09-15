Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Caner Celebi (Barış Aytaç) si scaglierà contro la sorella Ender (Şevval Sam), accusandola di aver fatto perdere il lavoro al suo amico Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz).

Anche Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) sarà ai ferri corti con la sorella Yildiz (Eda Ece) colpevole di aver usato la loro cugina Irem (Zeynep Bastık) per separare Zehra (Şafak Pekdemir) e Kemal (Sarp Can Köroğlu).

Emir viene accusato di furto, Gulten viene messa alle strette

Emir farà il possibile per rimanere al fianco di Lila, al punto da indebitarsi con un pericoloso strozzino per poter acquistare un anello di fidanzamento.

Dopo essere stato rapito, per non aver saldato il suo debito, Emir verrà messo in salvo da Dundar, il proprietario di un negozio di automobili. Appena si renderà conto che lui e Lila appartengono a due mondi troppo diversi, Emir metterà fine alla loro relazione e inizierà a corteggiare Gulten, un’impiegata dell’azienda di Alihan.

Un giorno, un’amica di Gulten nasconderà nella tasca di Emir una busta piena di denaro. Appena Gulten accuserà Emir di furto, Alihan lo licenzierà, anche se non crederà veramente alla sua colpevolezza. Ben presto, Emir e Caner incalzeranno Gulten, la quale svelerà di aver inscenato il furto su ordine di una donna chiamata Ender.

Yildiz si vendica di Ender, Hakan lascia Irem

Convinto che il suo amico Emir sia stato licenziato per colpa della sorella, Caner metterà fine al loro rapporto. Ender si difenderà, assicurando a suo fratello di essere innocente. Questa volta, la donna sarà sincera, visto che i telespettatori scopriranno del coinvolgimento di Yildiz con la faccenda. In particolare, quest’ultima si vendicherà di Ender per aver rivelato a sua cugina Irem di averla usata per far credere a Zehra di avere una relazione segreta con il suo promesso sposo Kemal.

Nel contempo, Hakan chiuderà la relazione con Irem per avergli nascosto i suoi incontri con Kemal. Anche Zeynep litigherà con la sorella Yildiz, per aver fatto lasciare Irem e Hakan.

Emir era stato già licenziato da Alihan

Alihan non l’ha presa affatto bene, quando ha scoperto che Emir e sua nipote Lila hanno iniziato a frequentarsi di nascosto. In preda alla rabbia, e sentendosi tradito da entrambi, l’imprenditore ha preso una decisione drastica: ha licenziato l’amico Emir, senza dargli possibilità di spiegarsi. Inoltre, Alihan ha proibito a Lila di continuare a vedere Emir. A quel punto, la ragazza ha chiesto subito aiuto a Zeynep, per convincere lo zio Alihan a riassumere Emir nella sua azienda.