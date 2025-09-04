Nella seconda stagione di Forbidden fruit, Yildiz rivelerà a Zeynep di aver trovato nello smartphone di Ender alcune foto intime con Alihan. Davanti alla sorella, la giovane non avrà dubbi: “Ender è stata a letto con lui”, parole che spezzeranno ogni fiducia di Zeynep in Alihan.

Yildiz ruba lo smartphone di Ender

Yildiz ed Ender saranno sempre in lotta, l'una contro l'altra. Tra vendette e dispetti, un giorno Yildiz arriverà a rubarle lo smartphone, pur di impedirle di far sentire ad Halit un audio in cui Yildiz ammette di voler impedire il matrimonio tra Kemal e Zehra.

Quel furto, però, la porterà a scoprire qualcosa che potrebbe ferire a morte Zeynep. Scrollando nella galleria fotografica, Yildiz vedrà diverse fotografie che ritraggono Ender a letto con Halit. Ovviamente, quelle fotografie sono frutto dell'ennesimo piano di Ender, perché i due non hanno mai avuto rapporti, ma questo Yildiz non lo sa.

Il piano di Yildiz e l’incontro con Alihan

Non saprà che cosa fare: lo deve dire a Zeynep oppure no? Ci penserà su, arrivando a una conclusione: si spedirà la foto sul suo telefono, poi butterà lo smartphone nel Bosforo, per non avere nessuna prova di ciò che ha fatto. Tuttavia, il suo piano non finirà qui.

Darà appuntamento ad Alihan per dirgli che cosa ha scoperto.

Yildiz sarà chiara: non vorrà vedere la sorella soffrire nuovamente, quindi chiederà ad Alihan di stare lontano da lei, promettendogli che non dirà nulla alla sorella. Ci sarà, però, un evento che farà cambiare idea a Yildiz. Sul web verranno pubblicate delle immagini che ritraggono Zeynep insieme a Hakan e Yildiz, pensando a una possibile vendetta della sorella nei confronti di Alihan, vorrà svelarle ciò che ha visto.

Zeynep scopre la verità da Yildiz

Le due sorelle si incontreranno in un bar e Zeynep noterà che la sorella è un po' strana: "Ho riflettuto molto se dirtelo o no. Ma credo che tu abbia diritto di sapere la verità", dirà Yildiz, ma Zeynep non capirà a cosa faccia riferimento: "Quello che sto per dirti potrebbe farti arrabbiare con me, forse addirittura allontanarti.

Ma preferisco rischiare piuttosto che nascondertelo", continuerà Yildiz, facendo spaventare Zeynep.

La reazione di Zeynep e la fine con Alihan

Alla fine, Yildiz vuoterà il sacco: "Ender aveva registrato la mia voce. Mi ha minacciata di far ascoltare tutto a Halit. Non potevo restare con le mani in mano. Dovevo fare qualcosa, così sono riuscita a mettere le mani sul telefono di Ender. Diciamo che qualcuno mi ha aiutata, ma non importa chi". Zeynep si arrabbierà con la sorella: "Vuoi dire che hai organizzato un furto? Ma ti rendi conto?".

Yildiz le spiegherà il suo piano: "La mia intenzione era buttarlo in mare. Ma prima l’ho controllato e lì ho trovato delle foto di Alihan ed Ender insieme a letto.

Alihan era a torso nudo, Ender in biancheria intima. Non potevo crederci, ma era tutto lì davanti ai miei occhi". Zeynep resterà senza parole, ma sarà determinata sul futuro, ripensando a quando Alihan le ha detto che l'avrebbe sposata al più presto: "Questo matrimonio non ci sarà mai. Ma come ho potuto essere così ingenua? Ho creduto a ogni sua parola, come una sciocca. Ma è finita. Da oggi non crederò più a nulla di ciò che dirà. Preparati, perché d’ora in poi vedrai una Zeynep diversa".