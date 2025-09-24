Nelle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Halit Argun scoprirà che suo figlio Emir è stato arrestato con l'accusa di furto e quindi per punizione deciderà di mandarlo a studiare a Londra.

Emir inizia a uscire con IIayda

Emir investirà una donna guidando una macchina senza patente, così Halit metterà il figlio in punizione, impedendogli di uscire di casa. Nonostante questo, Emir entrerà in contatto telefonico con la giovane Ilayda che inizierà a corteggiarlo. Il giovane riuscirà a incontrare la ragazza grazie all'aiuto dell'autista dopo la scuola.

In una di queste uscite, IIayda convincerà il figlio di Ender a vendere il suo telefono per aiutarla a comprare i farmaci per la madre gravemente malata.

Erim organizzerà poi un pranzo in un ristorante di lusso per far colpo sulla ragazza. Durante la serata, Ilayda si recherà in bagno dove non esiterà a mettersi in tasca un anello che una signora aveva poggiato sul lavandino.

Halit spedisce suo figlio a studiare a Londra

Ben presto la signora si renderà conto della scomparsa dell'anello e per questo tornerà in bagno dove incontrerà Ilayda. La donna esigerà che le guardie perquisiscano la ragazza, che verrà trovata con le mani nel sacco. A quel punto IIayda verrà portata in carcere e accusata di furto insieme a Erim.

Halit andrà su tutte le furie quando scoprirà cosa ha combinato suo figlio. L'uomo minaccerà di licenziare l'autista dopo aver capito che aveva aiutato Erim a frequentare cattive compagnie invece di farlo studiare. Halit inoltre avrà intenzione di spedire il figlio a studiare a Londra. Erim cercherà inizialmente di ribellarsi alla scelta del padre, anche se poi sarà costretto a partire.

Erim è apparso deluso con Ender per aver contratto matrimonio con Alihan

Intanto, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine settembre su Canale 5, Erim ha mandato via Ender, che era andata a prenderlo all'uscita di scuola. Il ragazzo è apparso ancora molto deluso dalla madre, che si è sposata con Alihan.

Erim ha poi fatto la conoscenza degli amici di Alp, che ha invitato a casa.

Zeynep, intanto, si è recata in una concessionaria dove ha avuto un duro litigio con Dundar. Quest'ultimo è corso a scusarsi con la donna, temendo possibili conseguenze.

Yildiz, intanto, ha chiesto il permesso ad Halit di poter uscire a cena con sua sorella minore e l'imprenditore ha dato una risposta affermativa.