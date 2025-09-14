Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5 raccontano che Zeynep accetterà di uscire a cena con Dundar come gesto di riconoscenza nei suoi confronti per aver aiutato Emir a pagare un debito contratto con uno strozzino. Durante la serata al ristorante, la donna incontrerà Alihan, al quale presenterà il suo accompagnatore come nuovo fidanzato.
Zeynep diventa la vicedirettrice dell'Argun Holding
Alihan diventerà il marito di Ender per vendicarsi di Halit dopo la scoperta che era stato l'amante di sua madre. Il matrimonio getterà in confusione Zeynep, che prenderà le distanze da Alihan.
La donna stringerà un patto con Halit e Zerrin per ostacolare i piani dell'ex fidanzato nell'azienda. La sorella di Yildiz diventerà a vicedirettrice dell'Argun Holding con lo scopo di tenere sotto controllo le mosse di Alihan ed Ender. La giovane accetterà la richiesta di Zerrin di recarsi da un rivenditore di auto per acquistarne una.
In questa occasione, Zeynep incontrerà Dundar, il quale rimarrà molto colpito dalla sua bellezza.
Zeynep presenta Dundar come suo fidanzato ad Alihan
Intanto Emir si indebiterà con uno strozzino per comprare un anello di fidanzamento per Lila. Il ragazzo verrà rapito dagli uomini dell'usurario, che chiederanno una cospicua somma di denaro per rilasciarlo. Nella difficile situazione interverrà Kurban, che porterà in salvo Emir e Dundar che salderà il debito con lo stozzino.
Zeynep accetterà di uscire con il rivenditore di auto in segno di riconoscenza per aver aiutato Emir. In questa occasione, la sorella di Yildiz incontrerà Alihan, al quale presenterà Dundar come suo nuovo fidanzato. L'uomo asseconderà la messa in scena della giovane, facendo arrabbiare Tasdemir che lascerà il locale. Allo stesso tempo, Dundar dirà a Zeynep che potrà continuare a fingere di essere il suo compagno finché lo vorrà.
Zeynep ha scoperto che Halit non vuole un altro figlio
Nel frattempo, nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a settembre su Canale 5, Zeynep ha scoperto che Halit non vuole avere un altro figlio. La donna inoltre ha dovuto vedersela con Zerrin, che l'ha umiliata nel corso di una merenda tra amiche.
Irem, intanto, è giunta ad Istanbul per riabbracciare Zeynep, invitandola ad un suo concerto in un locale alternativo. Nel corso della serata, la donna si è avvicinata pericolosamente ad Hakan nonostante provenissero da due ceti sociali differenti.
Lila ed Emir, invece, hanno continuato a vedersi di nascosto, contravvenendo ai consigli di Alihan. Infine Zehra ha deciso di seguire un percorso di disintossicazione, praticando jogging tutti i giorni con Kemal.