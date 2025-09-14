Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma a breve su Canale 5 rivelano che Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) consegnerà ad Hatice del denaro da consegnare a Bahar. La donna nasconderà i soldi in cucina, dove saranno trovati da Sirin Sarikadi (Seray Kaya), che li userà per comprare una macchinetta del caffè e dei nuovi vestiti.

Hatice accetta da Sarp del denaro per Bahar

Sarp riabbraccerà Bahar (Özge Özpirinççi), chiedendole di stare molto attenta a causa di Nezir che vuole vendicarsi di lui per aver ucciso suo figlio Mert. In questo frangente, l'uomo capirà che la sua prima famiglia si trova in grandi difficoltà economiche.

Sarp si recherà a casa degli ex suoceri per darli un'ingente somma di denaro da consegnare a Bahar.

Enver rifiuterà l'aiuto dell'uomo a differenza di sua moglie Hatice che nasconderà i soldi dentro una pentola in cucina. La donna, a questo punto, racconterà una bugia al consorte, dichiarando di aver ricevuto l'indennizzo per il suo licenziamento. Le parole non saranno credute da Sirin, che noterà uno strano comportamento da parte della genitrice ogni volta che si reca in cucina.

Sirin ruba i soldi di Bahar

Sirin non esiterà a rubare il denaro ricevuto da Sarp dopo averlo trovato in cucina. La giovane spenderà quasi tutti i soldi in vestiti. Nel frattempo, Hatice scoprirà del furto e non esiterà ad accusare Sirin dopo aver notato una macchinetta del caffè nuova.

La ragazza negherà di aver preso il denaro nonostante le diverse buste di vestiti nell'appartamento.

Enver, invece, crederà che sua moglie sia dispiaciuta perché non ha ancora fatto pace con Sirin. L'uomo accetterà di fare pace con la figlia, stabilendo un nuovo dialogo con lei. Allo stesso tempo, Sarikadi prometterà a suo padre che smetterà di vedersi con l'anziano Suat, anche se ribadirà di non riuscire a voler bene ancora a Bahar.

Sirin ha cercato rifugio a casa di Suat

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a settembre su Canale 5, Sirin Sarikadi ha cercato rifugio da Suat dopo essere scappata di casa in seguito ad una lite.

Sarp, intanto, si è presentato a casa di Enver par rivelargli la verità sulla sua scomparsa.

Il sarto ha chiesto all'ex genero di stare lontano da Bahar, che nel frattempo, è stata trovata in condizioni critiche dopo una caduta sulle scale. Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Arif hanno accompagnato la protagonista in ospedale dove i medici si sono riservati la prognosi. La dottoressa Jale ha rivelato ad Hatice la necessità di sottoporre Bahar ad un urgente trapianto di midollo osseo.