Nelle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda fino al 30 aprile 2026, il testamento di Umberto finirà al centro delle trame attraverso un doppio colpo di scena. Dopo essere stato sottratto da Greta, il documento svanirà nel nulla. Questa sparizione metterà in allarme Umberto e Adelaide: la consapevolezza che il testamento sia in circolazione rischia di avere conseguenze piuttosto pesanti per la famiglia Guarnieri.

Greta perde il testamento di Umberto

Inizialmente, Greta riuscirà a impossessarsi dell'originale, ma la situazione prenderà una piega diversa quando si accorgerà di non averlo più con sé.

Proprio questo "smarrimento" spingerà la donna a cambiare tattica: non potendo più contare sul potere ricattatorio del testamento, Greta deciderà di giocare d'azzardo, puntando tutto su un contatto diretto con i suoi avversari.

Il nuovo piano di Greta contro Odile

Dopo il primo ricatto su Odile, Umberto e Adelaide crederanno inizialmente che il peggio sia passato. Tuttavia, questa tregua durerà poco. Non appena si accorgeranno che il testamento è in circolazione, la loro sicurezza crollerà. Mentre i due cercheranno disperatamente di recuperare il documento, Greta approfitterà del loro caos mentale per sferrare un colpo ancora più duro, attirando Odile in una trappola e dimostrando che il testamento era solo l'inizio del suo piano.

Il Paradiso delle Signore: le altre trame dal 27 al 30 aprile

Oltre al giallo del testamento, le prossime puntate della soap vedranno importanti evoluzioni per molti protagonisti: