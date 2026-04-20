Nelle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda fino al 30 aprile 2026, il testamento di Umberto finirà al centro delle trame attraverso un doppio colpo di scena. Dopo essere stato sottratto da Greta, il documento svanirà nel nulla. Questa sparizione metterà in allarme Umberto e Adelaide: la consapevolezza che il testamento sia in circolazione rischia di avere conseguenze piuttosto pesanti per la famiglia Guarnieri.
Greta perde il testamento di Umberto
Inizialmente, Greta riuscirà a impossessarsi dell'originale, ma la situazione prenderà una piega diversa quando si accorgerà di non averlo più con sé.
Proprio questo "smarrimento" spingerà la donna a cambiare tattica: non potendo più contare sul potere ricattatorio del testamento, Greta deciderà di giocare d'azzardo, puntando tutto su un contatto diretto con i suoi avversari.
Il nuovo piano di Greta contro Odile
Dopo il primo ricatto su Odile, Umberto e Adelaide crederanno inizialmente che il peggio sia passato. Tuttavia, questa tregua durerà poco. Non appena si accorgeranno che il testamento è in circolazione, la loro sicurezza crollerà. Mentre i due cercheranno disperatamente di recuperare il documento, Greta approfitterà del loro caos mentale per sferrare un colpo ancora più duro, attirando Odile in una trappola e dimostrando che il testamento era solo l'inizio del suo piano.
Il Paradiso delle Signore: le altre trame dal 27 al 30 aprile
Oltre al giallo del testamento, le prossime puntate della soap vedranno importanti evoluzioni per molti protagonisti:
Caterina riuscirà a ottenere giustizia per il concorso ALMAT, mentre Rosa riceverà un incoraggiamento dalla critica Colette Bernard per la sua carriera da scrittrice. Sul fronte sentimentale, Tancredi dovrà arrendersi all'evidenza: tra lui e Rosa non potrà mai esserci l'amore sperato;
Il clima al Paradiso sarà segnato dai saluti. Mentre si organizzerà la festa d’addio per Johnny, Ettore deciderà di lasciare Milano per trasferirsi a Londra, chiudendo ogni ponte con Odile;
Delia si troverà davanti a un bivio tra la carriera a Hollywood e il sentimento per Botteri, ma sembrerà orientata a far vincere l'amore. Intanto, Irene riceverà un regalo di nozze dalle Veneri, anche se la sofferenza per la partenza di Johnny continuerà a farsi sentire;
Tra Marcello e Rosa la scintilla si riaccenderà grazie a un gesto romantico del ragazzo, che riporta il sereno tra i due.