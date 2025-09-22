L’edizione 2025/2026 di Uomini e donne è iniziata il 22 settembre e in queste ore è trapelata un’anticipazione su ciò che andrà in onda martedì pomeriggio. Sui profili social del dating show è stato rivelato che la seconda puntata della stagione sarà dedicata ad alcuni protagonisti di Temptation Island: Lucia sarà in studio per raccontare cosa è accaduto con Rosario dopo l’ultima registrazione del reality, e alla fine lui sarà costretto a lasciare il trono. Agli Elios ci sarà anche un confronto tra Sarah, Valerio e Ary.

Le anticipazioni del secondo appuntamento stagionale

Le puntate della nuova edizione di Uomini e donne non andranno in onda nell'ordine con il quale sono state registrate.

Martedì 23 settembre, per esempio, sarà trasmesso l'appuntamento che si è svolto una settimana fa e che ha avuto come protagonisti alcuni personaggi dell'ultima stagione di Temptation Island.

Da alcuni giorni sul web circolano le anticipazioni di quello che il pubblico potrà vedere su Canale 5 tra meno di 24 ore: Rosario esordirà sul trono (l'ha accettato al termine del primo speciale del reality in prime time), ma l'ex fidanzata Lucia gli rovinerà i piani raccontando a tutti che avrebbero vissuto momenti d'intimità fino a pochi giorni prima.

Maria De Filippi inviterà il ragazzo a lasciare il programma, perché non ci sarebbero i presupposti per iniziare l'avventura alla ricerca dell'anima gemella.

Il confronto a tre tra Sarah, Valerio e Ary

Il 23 settembre la puntata di Uomini e donne sarà quasi totalmente incentrata sull'addio di Rosario al trono, ma anche su un confronto tra altri tre protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Valerio e Ary entreranno in studio mano nella mano e annunceranno di essersi fidanzati, il tutto davanti a Sarah.

Quest'ultima reagirà in maniera piuttosto serena alla notizia che il suo ex fidanzato ha scelto di fare coppia con la ragazza che ha conosciuto nel villaggio, ma ci terrà a precisare che loro due si sarebbero visti fino a poco tempo fa.

Il ritorno su Canale 5 dopo mesi

Uomini e donne è tornato in onda il 22 settembre dopo circa quattro mesi: come ogni anno, la pausa estiva del dating show è piuttosto lunga e le prime puntate della nuova stagione servono soprattutto per aggiornare il pubblico su quello che hanno fatto i personaggi più discussi del cast durante le vacanze.

Maria De Filippi dà anche spazio alle coppie più chiacchierate di Temptation Island, quelle che hanno appassionato di più i telespettatori con colpi di scena sia durante che dopo la fine del reality condotto da Filippo Bisciglia.