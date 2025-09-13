Le trame delle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, raccontano che Ender e Alihan chiederanno l'affidamento di Erim, dopo che il ragazzo sarà coinvolto in un incidente stradale. La decisione verrà accolta positivamente da Erim, che però prometterà di restare al fianco di suo padre Halit.

Erim inizia a disubbidire ad Halit

Erim inizierà a frequentare dei compagni di scuola poco raccomandabili e inizierà a disubbidire a suo padre Halit in più di un'occasione.

Un pomeriggio, Erim si metterà alla guida dell'auto del padre anche se non ha ancora la patente, finendo per investire una donna che riporterà una ferita al braccio.

Halit sborserà un'ingente somma di denaro al figlio della donna per evitare la denuncia nei confronti di Erim. Allo stesso tempo, Ender approfitterà di questa situazione per un suo losco scopo: crederà che la villa di Halit non sia il luogo adatto per far crescere suo figlio.

Ender e Alihan chiedono la custodia di Erim

Ender chiederà la custodia legale di Erim dopo aver ricevuto l'appoggio di Alihan. La mossa non piacerà a Halit, anche se crederà che il figlio, davanti al giudice, avrebbe potuto scegliere lui. Durante un confronto, il ragazzo scoprirà che Ender e il nuovo marito hanno chiesto il suo affidamento, senza mostrarsi troppo contrariato. Nonostante questo, Erim giurerà a Halit di rimanere al suo fianco, dandogli delle rassicurazioni.

Irem ha invitato Zeynep a un concerto

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a settembre su Canale 5, Zeynep ha ascoltato una conversazione tra Alihan e Halit, durante la quale ha scoperto che quest’ultimo non vuole avere figli perché li considera troppo complicati da gestire. La donna ha dovuto inoltre affrontare l’ostilità di Zerrin, che ha osteggiato la sua relazione con Alihan.

Irem ha invitato Zeynep a un concerto in un locale alternativo. Nel corso della serata, la giovane si è avvicinata a Hakan, nonostante provenissero da due ceti sociali diversi. Lila ed Emir, invece, hanno continuato a vedersi in ufficio con la disapprovazione di Alihan che vorrebbe che il ragazzo tornasse a lavorare per lui.

Zehra, intanto, ha deciso di seguire un percorso di disintossicazione grazie all'aiuto di Kemal. I due hanno iniziato a praticare jogging tutti i giorni. La ragazza è apparsa tranquilla e felice che qualcuno la incoraggi e comprenda.

Infine, Ender ha proseguito nel suo piano per rovinare il matrimonio tra Halit e Yildiz.