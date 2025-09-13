Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in onda prossimamente nel preserale di Rete 4, svelano grazie a un flashback ciò che è accaduto prima della morte di Jana. Leocadia ha avuto un confronto con lei, durante il quale ha ammesso di essersi resa responsabile di diversi omicidi. Ha raccontato di aver tolto la vita a Carmen e Dolores su ordine di Cruz. Al termine del confronto, Leocadia ha colpito Jana, sparandole in pieno ventre.

Leocadia rivela a Jana di aver ucciso Carmen

Un flashback svelerà al pubblico che dietro la morte di Carmen e Dolores si nasconde la mano di Leocadia.

È stata Cruz a impartire l’ordine di eliminare le due donne, incaricando Leocadia di portare a termine i delitti. Convinta che, in cambio, avrebbe ottenuto prestigio e vantaggi nella nobiltà, la donna ha eseguito gli omicidi, ma dalle sue azioni non ha ricavato alcun beneficio. Dopo l’uccisione di Dolores, Leocadia ha affidato Curro al barone de Linaja, che lo ha poi consegnato a Eugenia. Così tutti hanno creduto che il piccolo fosse il figlio di quest’ultima e di Lorenzo de La Mata. Davanti a Jana, Leocadia ha ammesso di non essere stata altro che la mano armata della marchesa.

Leocadia uccide Jana per vendicarsi di Cruz

Consumata dal rancore verso la marchesa, Leocadia ha deciso di colpire anche Jana, intenzionata a far ricadere su Cruz la responsabilità del nuovo crimine.

Ai suoi occhi, la nobildonna l’aveva ingannata, negandole quel ruolo in società che le aveva promesso dopo il primo omicidio.

Dopo aver sparato a Jana, Leocadia ha messo nelle mani di Jana un bottone dell’abito di Cruz per simulare il suo coinvolgimento. A causa di tutto questo, la marchesa è stata accusata della morte della giovane ed è finita in carcere, mentre Jana ha trovato la stessa tragica sorte della madre.

Catalina ha rivelato ad Alonso che Pelayo non è il padre del bambino che attende

Nelle puntate de La Promessa andate in onda a settembre su Canale 5, Curro e Julia hanno scelto di prendere le distanze da José Juan quando ha provato a uccidere Martina. Quest'ultima, insieme alla vedova di Paco, ha lasciato per qualche tempo la Spagna, sorprendendo Curro.

Intanto, c'è stata alta tensione tra Alonso e Catalina. Il marchese ha voluto che sua figlia si avvicinasse nuovamente a Pelayo prima del parto. La giovane ha sconvolto il genitore quando gli ha rivelato che il conte di Anil non è il papà del bambino che attende.