Yeliz ferirà Arif poco prima del ritorno di Bahar nella puntata de La forza di una donna di giovedì 25 settembre: "Sei un'opportunista".

Le anticipazioni rivelano che Yeliz non approverà la proposta di matrimonio di Arif a Bahar, visto che Sarp è ancora vivo. Arif si sentirà profondamente ferito dalla sua amica e si sfogherà con Enver e Hatice che lasceranno intendere di non approvare queste nozze visto che Bahar non sa ancora la verità su suo marito. L'uomo ricorderà a tutti che Sarp si è sposato con un'altra e ha due figli, oltre ad avere degli uomini pericolosi che lo inseguono.

Bahar a un passo dalle dimissioni dopo il trapianto

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che sarà effettuato il trapianto di midollo e Bahar starà meglio. Tutti aspetteranno con ansia il suo ritorno a casa e Nisan sarà sempre più insistente con Yeliz e i nonni affinché dicano a Bahar che Sarp è vivo. Hatice assicurerà a sua nipote che la verità sarà rivelata nel momento più opportuno e anche Enver sarà d'accordo con sua moglie. Mentre tutti si prepareranno per accogliere al meglio Bahar, Arif andrà a bussare alla porta di Yeliz per sapere quando tornerà a casa la sua amata. L'uomo non sarà accolto nel migliore dei modi dalla sua amica che gli dirà che sono indaffarati prima del ritorno di Bahar.

Yeliz sarà molto chiara con lui: "Questa sera diremo a Bahar che Sarp è vivo". Arif inizierà a tremare e chiederà a Yeliz se non sia il caso di aspettare ancora un po'. "Sei un'opportunista", dirà la donna, "Perché vuoi che Bahar ti sposi". Arif si sentirà ferito dalle sue parole ed entrerà in casa per parlare con Enver e Hatice: "Anche voi la pensate così?", chiederà deluso. I due coniugi saranno piuttosto imbarazzati e la loro non risposta ferirà ancora di più Arif. "Le ho chiesto se sarebbe tornata con Sarp e lei mi ha detto di no", spiegherà l'uomo, "Per questo le ho chiesto di sposarmi".

Lo sfogo di Arif prima del ritorno di Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 25 settembre, Arif perderà la pazienza con i parenti di Bahar.

"Sarp si è sposato e ha avuto due bambini", dirà, "Viveva nel lusso e ha un esercito che lo insegue, non sappiamo neanche cosa ha fatto". Prima di andare via, Arif ribadirà la sua posizione: "Io non mi tiro indietro", dirà a Enver, "Sia chiaro". L'uomo andrà in ospedale e Bahar e Ceyda saranno molto felici di rivederlo. I tre aspetteranno l'orario delle dimissioni e saranno pronti a tornare a casa dalla famiglia per festeggiare tutti insieme.

Nel frattempo, Enver andrà a prendere i bambini da scuola e Nisan si assicurerà ancora una volta che appena Bahar tornerà a casa conoscerà la verità su Sarp.

La gioia di Sarp nel rivedere Bahar per pochi minuti

Nelle puntate precedenti, Sarp ha già visto Bahar, ma lei dormiva.

L'uomo non ha potuto aspettare oltre e si è recato in ospedale per andare da sua moglie. Ceyda non gli ha permesso di entrare nella stanza di Bahar, ma ha raggiunto un compromesso con lui. La donna ha chiesto a Sarp di restare solo pochi minuti oltre il vetro mentre Bahar dormiva. Per Sarp è stata una grande emozione poter rivedere la moglie che credeva morta e non ha potuto trattenere le lacrime. Ceyda pensa che Arif sia l'uomo giusto per Bahar, ma nonostante tutto si è commossa nel vedere Sarp così coinvolto nonostante gli anni passati.