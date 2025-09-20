Continua a prendere forma il cast del Grande Fratello.

Simona Ventura, la conduttrice dell'edizione che partirà il 29 settembre prossimo, sta di fatti via via svelando i nomi dei concorrenti che saranno protagonisti nella casa.

L'ultimo annuncio in ordine di tempo è stato quello di Giulio Carotenuto, un personaggio sconosciuto al mondo dello spettacolo ma che vanta già un buon seguito su Instagram con 28mila follower complessivi.

Tutto quello che c'è da sapere su Giulio Carotenuto

"Il Grande Fratello ha cercato in tutta Italia storie speciali da raccontarvi come quella di Giulio" rivela Simona Ventura nel video di presentazione ufficiale del sesto concorrente.

Giulio nella vita è un medico, una professione che ha interpretato in modo più particolare rispetto al consueto: "L’incontro con una bambina in Africa gli ha cambiato la vita" ha infatti precisato Ventura, secondo cui il ragazzo sarebbe single e in cerca di una donna "che sia sempre un passo avanti a lui".

L'account Instagram di Giulio Carotenuto presenta la spunta blu (il cosiddetto 'verificato') e vanta un seguito di 28mila follower. Scorrendo il profilo si possono in particolare notare una serie di foto scattate nel corso dei suoi viaggi in Africa e in giro per il mondo.

Il cast del GF

Di seguito il dettaglio di tutti i concorrenti del GF svelati fin qui:

Matteo Azzali : maestro di pugilato di 47 anni, in passato ha avuto un incidente riuscendo comunque a rialzarsi;

: maestro di pugilato di 47 anni, in passato ha avuto un incidente riuscendo comunque a rialzarsi; Anita Mazzotta : tatuatrice di professione, la sua è una storia di brusche cadute e grandi rinascite;

: tatuatrice di professione, la sua è una storia di brusche cadute e grandi rinascite; Jonas Matteo Pepe : per anni ha cercato fortuna in Cina, poi ha deciso di tornare in Italia e ora studia all'università, nella vita fa anche il modello;

: per anni ha cercato fortuna in Cina, poi ha deciso di tornare in Italia e ora studia all'università, nella vita fa anche il modello; Omer Elomari : è scappato dal suo paese a causa della guerra;

: è scappato dal suo paese a causa della guerra; Francesca: pensava che il suo fosse un matrimonio perfetto, fino a quando non ha scoperto di essere stata tradita dal marito.

Cosa pensano gli utenti del web

Su X, diversi utenti vanno commentando i vari concorrenti di volta in volta svelati da Simona Ventura.

"Sono già seduta, non vedo l'ora di conoscere tutti gli inquilini", "Qui tutti hanno una storia strappalacrime da raccontare. Siamo sicuri che è questa la strada giusta?", "Da un reality show mi aspetto leggerezza, non concorrenti che sono caduti e si sono rialzati. Aiutooo", "Sono contenta di rivederla alla conduzione di un reality" si legge infatti sul popolare social in queste ore.