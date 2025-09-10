In attesa di conoscere il cast della nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, Deianira Marzano ha svelato un’indiscrezione: "Un lui e una lei si sono visti ai casting ed è scoccata la scintilla". A quanto pare, i due futuri concorrenti si starebbero frequentando in gran segreto, ma non è ancora chiaro se decideranno di rivelare pubblicamente l’esistenza di un flirt.

L'indiscrezione di Deianira Marzano

"Due nuovi concorrenti del prossimo GF sono già finiti nel mirino del gossip, perché?", ha esordito così Deianira Marzano su Instagram.

E ancora: "Pare che lui e lei si siano incontrati ai casting ed è scoccata la scintilla".

Dal momento che entrambi sarebbero stati scelti per varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia, Marzano ha riferito che i due si starebbero sentendo in gran segreto. A suo dire, resta un dubbio da sciogliere: "Non è chiaro se entreranno rendendo pubblico il flirt in corso oppure se decideranno di omettere il tutto e faranno finta di nulla davanti alle telecamere".

Successivamente, l’influencer ha condiviso un’altra segnalazione ricevuta da un utente che sostiene di aver partecipato ai provini: "Ho svolto il provino ed è andato piuttosto bene. A oggi i concorrenti dovrebbero essere una decina, ma la redazione sta ancora valutando chi prendere o meno perché vogliono fare le cose fatte bene.

Lo stesso discorso vale per chi ricoprirà il ruolo di opinionista: è ancora tutto in ballo".

Infine, Marzano ha pubblicato un ulteriore messaggio anonimo: "I casting della Endemol sono seri. Non è vero che la gente si vede, perché ci sono dei muri di cartongesso". In merito a quest’ultima dichiarazione, però, Deianira ha replicato parlando di "depistaggio": "La prossima volta fate più attenzione, perché noi gossippari vediamo e sappiamo tutto".

Le dichiarazioni di Simona Ventura

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Simona Ventura ha svelato alcuni dettagli sulla 25ª edizione del reality show.

Innanzitutto, i concorrenti saranno tutti sconosciuti: "Tutti concorrenti Nip, con delle storie da raccontare".

Si tratterà in prevalenza di giovani che studiano, lavorano, hanno sogni da realizzare o che ne hanno già realizzati alcuni.

Per quanto riguarda la durata, la conduttrice ha assicurato che gli inquilini resteranno nella casa per 100 giorni. Il televoto tornerà a svolgersi tramite sms e, in caso di espulsione, il concorrente non passerà dallo studio.

Infine, Ventura ha precisato di aver chiesto alcuni consigli al suo predecessore Alfonso Signorini, con cui intrattiene un rapporto di stima e affetto reciproci.