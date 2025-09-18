I fan di Helena Prestes non sono abituati a non vederla attiva sui social: da quando si è conclusa l'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, la modella ha sempre condiviso con i follower contenuti di lavoro e di vita. Da diversi giorni, però, la 35enne non si fa viva né su Instagram né sui suoi altri account, e chi la segue sta iniziando a sentire la sua mancanza 'invocandone' il ritorno con nuove foto e video da Terni, dove convive con Javier Martinez.

La sparizione dai social per motivi di lavoro

Negli ultimi mesi Helena ha instaurato un rapporto molto stretto con i suoi follower, e a loro ha dedicato sia tempo che contenuti esclusivi della sua vita.

Da lunedì scorso, però, la modella è sparita dai social e c'è chi dice che il suo silenzio dipenderebbe da un impegno professionale.

Stando a quello che ha raccontato Deianira Marzano l'altro giorno, questa settimana Prestes starebbe registrando le puntate di un reality che dovrebbe essere trasmesso su Prime Video la prossima primavera, un format che vedrebbe anche Shaila Gatta nel cast.

Quest'indiscrezione spiegherebbe perché la 35enne non si fa viva su Instagram da diverso tempo, come se non potesse anticipare nulla di quello che starebbe facendo in questo periodo.

Gli appelli dei fan su X

L'assenza di Helena dai social si sta prolungando e molti fan stanno iniziando a sentire la mancanza dei suoi contenuti divertenti, romantici e professionali.

"Torna presto cucciola", "Ci manchi come l'aria", "Vero, manca tantissimo", "Io sono un po' preoccupata", si legge su X in queste ore.

In rete, però, c'è anche chi ha commentato il rumor secondo il quale la finalista del Grande Fratello avrebbe detto "sì" ad un altro reality, e quindi ad un nuovo incontro/scontro con Shaila.

"Se sta davvero registrando quel programma, è libera e capace di fare scelte lavorative in modo autonomo", "Per ora è solo un'ipotesi, la conferma ce la potrà dare solo lei", "Se non vi sta bene quello che fa, non seguitela più", "Dovete fidarvi di lei", hanno scritto alcune utenti in difesa di Prestes e delle sue decisioni professionali.

A patto che Helena stia registrando

quel programma, è libera ed è capace di fare le sue scelte lavorative in modo autonomo

ha 35 anni e se avesse

accettato quello (visto che la sicurezza al 100% c'è la potrà dare

SOLO lei) STATECE altrimenti

#helevier pic.twitter.com/7PqqjGDVDB — Helevier_gf (@Helevier_gf) September 17, 2025

Tanto lavoro per Helena dopo l'esperienza nella casa del GF

La possibile partecipazione al reality The Social Hero, è solo una delle tante soddisfazioni che si è tolta Helena dopo l'avventura al Grande Fratello.

Da quando è uscita dalla casa più spiata d'Italia, infatti, la modella non si è fermata un attimo e ha lavorato a moltissimi progetti che pian piano sta condividendo con i fan.

In questi mesi Prestes è stata il volto di diverse campagne pubblicitarie, ha posato per shooting sia in Italia che all'estero (di recente è stata a New York ma solo per 24 ore), e ha anche trovato il tempo si traslocare a Terni, dove si è trasferita con il compagno Javier.