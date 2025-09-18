Piril lascerà Sarp dopo averlo sentito parlare con Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Non ho mai amato Piril, mai", continuerà a ripetere l'uomo, ignaro che fatto che lei stia origliando.

Le anticipazioni rivelano che Piril non potrà più sopportare umiliazioni e che deciderà di andare via con Suat. Sarp si ritroverà da solo e senza la protezione di suo suocero: Bahar non avrà intenzione di tornare con lui.

Bahar e Sarp: una convivenza forzata e deludente

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto Bahar si troverà ni una situazione molto difficile.

Tutto avrà inizio quando Sarp rapirà lei e i bambini per portarli in un luogo sicuro. Bahar non sarà per niente felice di vivere nascosta e isolata dal mondo e anche il suo rapporto con Sarp non sarà quello di un tempo. La donna non potrà fare a meno di ricordare che suo marito ha una nuova famiglia e a peggiorare le cose sarà l'arrivo di Piril con i gemelli.

Per un periodo, quindi, Bahar si troverà a dover condividere Sarp con la sua seconda moglie e questo non sarà certo facile da sopportare. Ad allontanare definitivamente Bahar da suo marito, però, sarà la notizia della morte di Yeliz che perderà la vita in un agguato destinato a Sarp, la sera del rapimento. Bahar sarà furiosa con Sarp: "Preferirei che fossi morto" gli urlerà stando bene attenta a far ascoltare tutto a Piril per dimostrarle che per lei ormai il suo matrimonio non conta più niente.

Questa situazione farà soffrire moltissimo anche Piril che, ancora perdutamente innamorata di Sarp, non riuscirà a fare a meno di notare che lui ama invece Bahar. Quest'ultima, infatti, respingerà suo marito ma lui proverà più volte ad avvicinarsi a lei.

Piril vedrà il dispiacere negli occhi di Sarp e soffrirà in silenzio per lui. Un giorno, l'uomo prenderà in disparte Bahar e le racconterà quello che è successo dopo la caduta in mare. La donna comprenderà Sarp, ma non potrà fare a meno di fargli notare che neanche un anno dopo la loro presunta morte lui ha avuto dei figli da Piril. "Non ho mai amato Piril", urlerà Sarp, "Mai! Eravamo solo amici".

La disperazione di Piril e la freddezza di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Piril ascolterà le parole di Sarp e che scoppierà a piangere disperata. Sentire che suo marito non ha mai provato amore per lei la distruggerà, tanto che assumerà un'ingente quantità di farmaci per farla finita.

Quando Bahar vedrà la boccetta dei medicinali vuota, correrà nella stanza di Piril e la troverà priva di sensi. La donna salverà la vita alla sua rivale costringendola a vomitare, ma si renderà conto che la situazione sta diventando insopportabile per tutti. La disperazione di Piril farà preoccupare anche Leyla, la babysitter che appena avrà occasione telefonerà a Suat e gli dirà cosa sta accadendo a sua figlia.

L'uomo non aspetterà un minuto di più e si precipiterà da Sarp: "Sono venuto a prendere mia figlia e i miei nipoti", dirà, "non li vedrai più". A quel punto arriverà Piril, che preferirà andare con suo padre e lascerà Sarp. "Papà fammi uscire da qui", dirà la donna senza esitare. Questa non sarà solo la fine di un matrimonio: Sarp, insieme con Piril, perderà la protezione di suo suocero e non avrà più uomini a sua disposizione.

Bahar sogna un futuro con Arif

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp ha appena scoperto che Bahar è viva. Dopo tanta insistenza, Enver gli ha rivelato la verità sulla sua famiglia e lo ha pregato di non andare da sua moglie, ancora gravemente malata.

Sarp ha rispettato la promessa, ma è andato in ospedale ad abbracciare i suoi amati figli.

Per Doruk e Nisan è stata un'emozione indescrivibile, ma i bambini sono stati bravi a non rivelare nulla a Bahar.

Quest'ultima, infatti, continua a pensare che Sarp sia morto e ha accettato la proposta di nozze di Arif. Con lui è nata una storia d'amore che ha aiutato molto Bahar a ritrovare la speranza nel difficile momento della malattia.