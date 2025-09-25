Terminata l'avventura a The fifty, Helena Prestes è tornata a casa: come dimostrano le foto e i video che stanno circolando sui social in questi giorni, la finalista del Grande Fratello è a Terni con Javier Martinez e con Amy, il cane che ha adottato qualche anno fa e che ora fa parte della loro famiglia. Le immagini della coppia hanno emozionato i loro tantissimi fan, in particolare chi ha creduto sempre creduto che questo rapporto si sarebbe consolidato nella quotidianità.

Il dolce risveglio in famiglia

Il 25 settembre i fan degli Helevier si sono svegliati con un contenuto ricco di dolcezza: Helena, infatti, ha voluto condividere con i suoi sostenitori un video in cui lei e Javier coccolano il loro cane, Amy.

Queste immagini sono diventate virali nel giro di poche ore, e sui social c'è chi non ha potuto fare altro che commentarle con parole al miele.

Fino a pochi giorni fa la modella è stata impegnata con le registrazioni del nuovo reality The fifty, ma appena si è liberata è tornata a Terni e ha ripreso la convivenza con il fidanzato.

I due ex concorrenti del Grande Fratello si sono trasferiti in Umbria all'inizio di settembre perché lui è nella squadra di pallavolo della città, e hanno deciso di condividere questa nuova avventura anche con la loro "amica a quattro zampe".

La gioia dei sostenitori della coppia

Le immagini di Helena e Javier a casa con Amy hanno emozionato i loro fan, soprattutto quelli che hanno sempre creduto che sarebbero diventati una vera famiglia dopo l'esperienza al Grande Fratello.

"La famiglia è riunita nella casetta nuova", "Che bello vederli così", "Bella la cucciolona che dà i baci a Javier", "Dolcissimi", "Quando ho visto quella storia mi sono emozionata", "La piccola Amy è finalmente insieme a mamma e a papà", "Il risveglio più bello del mondo", "Lei che si fa accarezzare da Javier è la cosa più bella che vedrete oggi", si legge su X in queste ore.

L'avvistamento al palazzetto

Prima che Helena ufficializzasse il suo ritorno a casa con il video del risveglio di Javier e Amy, molti fan l'avevano già avvistata a Terni la sera precedente.

Il 24 settembre, chi era al palazzetto per l'amichevole che ha giocato la squadra di pallavolo della città ha notato Prestes sugli spalti: la modella era in prima fila a tifare per il fidanzato, che sta continuando la preparazione in vista dell'inizio del campionato.

Quando la 35enne ha concluso l'avventura a The fifty, la prima cosa che ha fatto è stata mettere "mi piace" al post che Martinez aveva pubblicato su Instagram qualche giorno prima, ovvero quando lei non aveva il cellulare perché era impegnata con le registrazioni del reality che sarà trasmesso su Prime Video tra qualche mese.