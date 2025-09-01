In questi giorni, sul web si parla molto di Helena Prestes e del rapporto con i suoi fan, in particolare con quelli che le avrebbero fatto regali costosi, come il viaggio a New York fatto con Javier Martinez. La finalista del Grande Fratello non ha nascosto il suo fastidio quando ha scoperto che alcuni utenti di X avevano diffuso un video che lei aveva pubblicato sul suo canale solo per gli abbonati, un contenuto che lei stessa ha definito esclusivo e destinato a pochi.

La reazione di Helena alle critiche

Da diverse ore, sui social è montata una polemica sui regali che Helena e Javier riceverebbero dai loro fan, in particolare viaggi e altri oggetti costosi che si potrebbero comprare da soli.

Dal 31 agosto, inoltre, sul web è stato diffuso un video che Helena aveva pubblicato sul suo canale solo per gli abbonati, un filmato nel quale lei e il fidanzato ringraziavano chi aveva partecipato al “regalo che hanno usato per una vacanza a New York.

"Speriamo in tanti altri viaggi. La prossima destinazione vorrei che fosse il Giappone", hanno detto quelli che nella casa del Grande Fratello erano stati ribattezzati gli Helevier.

Quando ha scoperto che questa storia è diventata virale su X, Helena è intervenuta e non ha nascosto il suo fastidio: "In che senso condividi questi contenuti? Sono esclusivi".

Il parere degli utenti di X

La risposta piccata di Helena ha dato il via a un battibecco tra i suoi fan e chi non apprezza come sta usando i social dopo il Grande Fratello.

"Io non ho mai visto una persona così affamata di soldi", "Il suo fandom paga per avere contenuti di un viaggio che loro stessi hanno finanziato e lei se la prende con chi fa notare che sono stati i suoi fan a violare l'esclusiva postando quei video, follia", "Questi contenuti esclusivi li fa girare il suo fandom", "E se a pagare fosse stato qualche hater? Non lo escluderei", "Zeudi fa peggio", "Io spendo i soldi come voglio e non accetto la morale da nessuno", "I contenuti li può condividere solo chi è abbonato e ha accesso al canale, infatti il video era nell'hashtag di coppia", "Si è arrabbiata perché qualcuno ha scritto che il viaggio gliel'hanno pagato i fan, ma è la verità", "Il video è stato diffuso senza il suo consenso", "Che pagliaccia", si legge su X.

La coppia è tornata in Italia

La vacanza di Helena e Javier a New York è finita: lo scorso 31 agosto, sono rientrati in Italia dopo una settimana e a confermarlo sono i contenuti che entrambi hanno pubblicato su Instagram.

Come ha raccontato Helena nel video che ha registrato in aereo prima di tornare a casa, lei e il fidanzato hanno potuto viaggiare in business class grazie al generoso regalo che i fan gli hanno fatto dopo la fine del Grande Fratello.