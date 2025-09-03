Le anticipazioni di Tradimento annunciano che nella puntata in onda venerdì 12 settembre alle 21:20 su Canale 5, Kahraman si recherà in ospedale per far visita a Oylum, ma la osserverà di nascosto mentre è in lacrime da Tolga. Deluso, deciderà di andarsene, salvo poi ricevere una telefonata dalla moglie, che gli chiederà di portare Can a trovarla. Intanto Oltan, disperato per le condizioni critiche del figlio, resterà al suo capezzale. Intanto, Guzide origlierà una conversazione fra Oltan, Nedret e Ashen.

Kahraman vede Oylum insieme a Tolga

Oylum e Tolga saranno ricoverati nello stesso ospedale.

Mentre la figlia di Guzide si riprenderà dopo l’intervento al rene, per Tolga la situazione resterà critica, nonostante il gesto altruistico della sua ex, che ha scelto di donargli un rene. Kahraman si recherà a far visita alla moglie, ma deciderà di andarsene dopo averla vista in lacrime accanto al suo ex fidanzato, ancora privo di sensi. Successivamente, sarà Oylum a contattare Kahraman telefonicamente, chiedendogli di portare in ospedale il piccolo Can.

Guzide spia Oltan con Ashen e Nedret

Tolga non si sarà ancora risvegliato, lasciando Oltan nella disperazione. L’imprenditore, incapace di darsi pace, resterà accanto al figlio nella speranza di un miglioramento. Oltan verrà raggiunto da Ashen e Nedret, e durante l’incontro ci sarà un aggiornamento sugli ultimi sviluppi.

Le due donne ringrazieranno Oltan per aver fatto pagare a Emrah le sue colpe. Tuttavia, questa conversazione non passerà inosservata: Guzide assisterà alla scena e ascolterà tutto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Selin ha sparato a Tolga

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Serra ha sedotto Tolga, facendolo ubriacare, ed è rimasta incinta. Dopo aver scoperto la gravidanza, la ragazza si è recata da Oltan per annunciargli l’arrivo di un nipotino. L’imprenditore, però, ha reagito negativamente, offrendo a Serra una somma ingente di denaro affinché abortisse. La giovane, tuttavia, ha rifiutato categoricamente di assecondare la sua richiesta. In seguito, Serra ha confessato a Selin della notte di passione vissuta con Tolga e della gravidanza.

Selin, sconvolta, ha perso il controllo: ha preso un’arma e si è recata nell’azienda del marito, dove lo ha affrontato e ferito gravemente con un colpo di pistola. Mentre Tolga è stato ricoverato in ospedale, Kahraman è riuscito a tornare a casa dopo essere sopravvissuto all’incidente avvenuto in cantiere, nel disperato tentativo di salvare Ozan. Ipek e Azra, invece, hanno rubato il computer di Oltan per impossessarsi del video compromettente su Yesim, con l’intento di usarlo in futuro per vendicarsi di lei.