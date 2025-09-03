In queste ore Lorenzo Spolverato ha attirato l'attenzione dei fan e non con un video che ha postato su Instagram. Il finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha commentato i personaggi che stanno sfilando sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia affermando che sarebbero soprattutto influencer e content creator. Il modello ha spento sul nascere le teorie di chi avrebbe potuto accusarlo di essere invidioso e l'ha fatto spiegando che era stato invitato anche lui all'evento, ma ha scelto di non andarci.

Le frecciatine ai content creator

In questi giorni a Venezia si sta svolgendo l'82esima edizione del Festival del Cinema, e sul tappeto rosso stanno sfilando personaggi di vario genere, da attori affermati a "star del web".

Il 3 settembre Lorenzo ha deciso di dire la sua su quest'evento e su chi sta posando davanti ai fotografi pur non appartenendo al mondo della recitazione.

"Parliamo del fenomeno Venezia. Anche quest'anno sono stati invitati influencer, tiktoker, content creator e non è la prima volta che capita. Da tempo c'è un metodo di comunicare diverso, si punta alla visibilità piuttosto che ad altro", ha esordito Spolverato nello sfogo che ha incuriosito molti utenti di Instagram e non solo.

Il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, poi, ha puntualizzato: "Non iniziate a dire che sono geloso o invidioso, anche perché sono stato invitato anch'io ma scelgo e preferisco vivere un festival del genere in altro modo".

"Sui social mi capitano foto e video di questi personaggi qua piuttosto che quelle degli attori o dei registi, quindi fare TikTok è recitare? Non lo sapevo, non sarò aggiornato", ha concluso il modello con tono ironico e polemico.

Amore stupendo sarebbe stato meraviglioso ammirarti in tutto il tuo splendore in smoking💚💚💚💚

Confidiamo nel prossimo anno di poterti vedere brillare sul Red carpet nelle magnifiche vesti magari di attore💪🍀💪🍀💪#lolliners #shailenzo pic.twitter.com/UY1h5ugG5A — Mary (@Mary78094496141) September 3, 2025

Il supporto dei fan

La scelta di Lorenzo di dire "no" al Festival di Venezia, è stata accolta dai fan sia con gioia che con dispiacere per il mancato red carpet in abiti eleganti.

"Io ti vedevo già lì, perché non sei andato?", "Che male al cuore non poterlo vedere in smoking", "Confidiamo nel prossimo anno per vederti brillare sul tappeto rosso, magari nelle vesti di attore", "Solo lui può rifiutare Venezia", "Ha rovinato i miei sogni", si legge su X da quando Spolverato ha svelato che non sarà a Venezia quest'anno.

Nessuna partecipazione a Il Paradiso delle Signore

Di recente sul web si è parlato di Lorenzo anche per una possibile partecipazione a una fiction di Rai 1, Il Paradiso delle Signore.

Questa voce è circolata in rete per alcuni giorni, poi la produzione è intervenuta per smentirle e per chiarire che nessuno abbia avuto contatti con il concorrente del Grande Fratello, quindi per ora è escluso che entrerà nel cast.