A poco più di un anno di distanza dall'inizio della sua avventura al Grande Fratello, Luca Calvani ha riunito alcuni ex coinquilini per un'occasione speciale. Questo 29 settembre l'attore sposa il compagno Alessandro Franchini, mentre la sera di domenica 28 ha organizzato una "festa della luce" alla quale hanno partecipato anche Helena Prestes e Javier Martinez.

L'evento prima del grande passo

Dopo tanti anni insieme, Luca e Alessandro stanno per sposarsi e per l'occasione hanno deciso di organizzare una serata speciale, un evento all'insegna dei pensieri positivi, della leggerezza e dell'affetto sincero.

La sera prima di convolare a nozze, Calvani e il compagno hanno invitato alcuni ex concorrenti del Grande Fratello alla festa della luce e con loro hanno condiviso momenti divertenti e profondi.

A celebrare questo amore sono stati diversi protagonisti dell'ultima edizione del reality, da Amanda Lecciso a Stefania Orlando, fino ad arrivare a quelli che i fan hanno ribattezzato gli Helevier.

Luca e Ale hanno voluto condividere un momento così importante anche con i bellissimi è proprio vero che quelle due meraviglie quando entrano nella vita di altri lasciano il segno 🥹#helevier pic.twitter.com/pCsKIpOKzS — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) September 29, 2025

Helena e Javier, infatti, hanno festeggiato Luca e Alessandro in maniera molto discreta: sui profili Instagram della modella e del pallavolista, infatti, sono stati pubblicati pochissimi contenuti delle giornate che hanno trascorso in Toscana con gli amici.

La gioia dei fan

La presenza di Helena e Javier all'evento che ha preceduto le nozze tra Luca e Alessandro, ha commosso chi ha creduto in quest'amicizia sin dal primo scambio di battute all'interno della casa del Grande Fratello.

"Loro hanno voluto condividere un momento così importante anche con Helena e Javier, è proprio vero che hanno lasciano il segno nella vita di chiunque li abbia conosciuti", "Felice per Luca e il suo compagno", "La cosa bella di Helena e Javier è che quando sono con la famiglia o con gli amici si dimenticano del cellulare e vivono i momenti al cento per cento", "Quello che conta veramente", si legge su X in queste ore.

Gli ex coinquilini assenti

Stando a quello che è emerso dai contenuti che sono stati pubblicati sui social in questi giorni, Luca ha invitato solo alcuni ex concorrenti del Grande Fratello sia alla festa della luce che alle nozze con Alessandro.

Fino ad ora è emerso che Calvani ha ospitato Helena, Javier, Stefania e Amanda, mentre non si sono visti tutti gli altri personaggi che hanno partecipato all'ultima edizione del reality di Canale 5.

Fa rumore l'assenza di Jessica, che nella casa aveva instaurato un rapporto molto forte con l'attore; la cantante, infatti, per mesi si è detta invaghita del coinquilino, ma tra loro non ci sarebbe mai stato nulla nel rispetto del compagno di lui e della loro lunga relazione.