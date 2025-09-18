Fervono i preparativi per il nuovo Grande Fratello condotto da Simona Ventura, che ha già presentato i primi quattro concorrenti ufficiali del format. In una serie di post pubblicati sui profili social del reality, la conduttrice ha svelato anche Omer come quarto concorrente ufficiale.

Omer è il quarto concorrente ufficiale del Grande Fratello

Omer è l’ultimo nome presentato da Simona Ventura sui canali social del reality. Per la nuova edizione del programma, al via il 29 settembre su Canale 5, il giovane è uno dei concorrenti che animeranno la casa più spiata d’Italia.

La sua presentazione, diffusa su Instagram e negli spot tv, anticipa al pubblico il suo passato doloroso:

"La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi, è dovuto scappare dal suo Paese ma non ha mai smesso di lottare", recita il post ufficiale su Instagram.

Omer è stato scelto dalla produzione del GF per il suo carisma e per il sorriso speciale. L’Italia ha rappresentato per lui una rinascita e la Casa del Grande Fratello sarà la sua rivincita, come sottolineano gli autori del reality.

Gli altri tre gieffini ufficiali

Accanto a Omer, gli altri tre concorrenti ufficiali del Grande Fratello sono Matteo Andrea Jonas, Anita Mazzotta e Matteo Azzali.

Per evitare confusione legata all’omonimia, i due Matteo saranno presentati al pubblico come Jonas e Matteo.

Anita, invece, è la concorrente più chiacchierata sul web, dividendo gli utenti tra consensi e critiche. Vive a Milano ma è originaria di Treviso: è piercer e tatuatrice, con oltre 55.000 follower su Instagram. Come ha ricordato Simona Ventura nel promo trasmesso sulle reti Mediaset, la ragazza ha alle spalle un passato personale molto difficile.

Jonas e Matteo sono stati introdotti rispettivamente come uno studente modello e un atleta di successo.

Gli opinionisti del Grande Fratello

Al timone del Grande Fratello, accanto alla conduttrice, ci saranno anche alcuni commentatori. Secondo indiscrezioni, oltre ad Ascanio Pacelli, prenderanno parte al programma anche gli ex gieffini Cristina Plevani e Floriana Secondi.

Potrebbero però non essere gli unici: Affari Italiani rivela che nel GF di Simona Ventura potremmo rivedere in studio anche Sonia Bruganelli, già opinionista nell’edizione condotta da Alfonso Signorini.

"Non è tutto però, perché oltre a Pacelli, Secondi e Plevani, è possibile che vengano coinvolti altri ex concorrenti del GF, magari con ruoli differenti che la produzione sta valutando. Per il ruolo di opinionista si parla anche del ritorno di Sonia Bruganelli, che pare preferire le comodità dello studio televisivo ai disagi di Pechino Express", scrive il portale.