Le anticipazioni dei prossimi episodi di Forbidden Fruit rivelano che le nozze segrete tra Ender Çelebi (Şevval Sam) e Alihan Taşdemir (Onur Tuna) sconvolgeranno Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu), che deciderà di andarsene di casa, facendo perdere le sue tracce, dopo aver assistito a una lite tra la madre Ender e il padre Halit Argun (Talat Bulut).

Zeynep scopre che Alihan ed Ender si sono sposati

Ender proporrà ad Alihan di sposarla, quando verrà a sapere che vuole vendicarsi del suo ex marito Halit. Alihan, infatti, lo vuole fare perché ha scoperto che Halit è stato l’amante della sua defunta madre.

Alihan convolerà a nozze con Ender in segreto, così potrà gestire le sue azioni dell’azienda di Halit.

Zeynep rimarrà abbastanza sconvolta quando scoprirà che Alihan è diventato il marito di Ender. Quest’ultima, invece, deluderà profondamente suo figlio Erim, che non accetterà che sua madre si sia sposata con lo zio della sua sorellastra Lila (Ayşegül Çınar).

Halit si ricongiunge con suo figlio Erim

Ender farà i conti anche con Halit, visto che si presenterà a casa sua e si scaglierà contro di lei per il matrimonio con Alihan. La donna, però, gli ricorderà che lui ha rinunciato a tornare con lei a causa della gravidanza di Yildiz (Eda Ece). Dopo aver assistito all’acceso litigio dei genitori, Erim se ne andrà di casa.

Non sapendo cosa fare da solo, contatterà il suo ex autista Kemal (Sarp Can Köroğlu) al telefono e lo metterà al corrente di quanto accaduto nella sua famiglia. Dopo essersi preoccupato per Erim, Kemal telefonerà a Halit per dirgli che il ragazzo si trova con lui.

Appena si ricongiungerà con suo figlio, Halit gli dirà di non approvare l’unione tra sua madre Ender e Alihan. Alla fine, Halit si renderà conto che Alihan ed Ender si sono alleati contro di lui per mettere le mani sulla sua azienda.

Erim ha sofferto di depressione dopo la separazione dei genitori

Yildiz è riuscita a sposare Halit proprio come si era prefissata, dopo avergli fatto scoprire la tresca clandestina tra Ender e il dottor Sinan (Kivanc Kasabali).

A seguito dell’allontanamento di sua madre dalla villa, Erim è finito in ospedale per un improvviso svenimento. Appena i medici hanno comunicato a Halit che suo figlio soffriva di depressione a causa della sua separazione da Ender, Halit ha deciso di riaccogliere l’ex moglie nella sua villa. Con il passare dei giorni, la situazione per Yildiz è diventata insostenibile, visto che Ender non ha perso l’occasione per criticarla, con grande disappunto di Halit.