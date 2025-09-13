Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 10 in onda dal 22 al 26 settembre in prima visione su Rai 1 rivelano che Matteo Portelli soffrirà per Odile.

Nonostante la relazione con Marina, si renderà conto che Odile non gli è affatto indifferente.

Intanto, Fulvio sarà disperato: sua figlia Caterina rovinerà uno scialle prezioso della collezione del Paradiso e l’uomo si rivolgerà a Concetta per chiedere aiuto.

Matteo soffre per amore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22-26 settembre

La relazione tra Matteo e Marina andrà avanti e quest'ultima verrà colta da un malore che desterà grande preoccupazione.

Marina finirà in ospedale e, dopo le visite da parte di Enrico, scoprirà che deve essere operata al più presto.

Al suo fianco ci sarà Matteo Portelli, che, tuttavia, comincerà a soffrire per questa situazione venutasi a creare: si renderà conto di provare ancora dei sentimenti per Odile e non saprà come gestire questa situazione.

Riuscirà a trovare il coraggio per svelare a Marina Valli i suoi dubbi dal punto di vista sentimentale o continuerà a illuderla?

Fulvio disperato per sua figlia Caterina

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 settembre, inoltre, rivelano che Caterina, dopo i suoi primi giorni di lavoro, compirà un guaio inatteso: rovinerà uno scialle prezioso della nuova collezione di abiti firmata da Botteri, scatenando la disperazione del padre.

Fulvio comincerà a temere che questo errore possa avere delle conseguenze inaspettate e gravi, come il licenziamento immediato.

Il magazziniere si rivolgerà a Concetta per chiederle di rattoppare lo scialle rovinato da Caterina, così da evitare che Gianlorenzo Botteri possa accorgersi di quanto è realmente accaduto.

Fulvio Rinaldi aveva mentito a sua figlia sul nuovo incarico al Paradiso delle signore

Negli episodi precedenti della soap, Fulvio aveva nascosto a sua figlia Caterina la verità sul suo nuovo incarico professionale al Paradiso delle Signore.

L'uomo, caduto in disgrazia dopo il fallimento della sua ditta di bottoni, le aveva fatto credere di essere diventato il contabile di una nuova azienda milanese.

Una bugia scoperta da Caterina, la quale, in lacrime, ha perdonato suo padre e si è messa alla ricerca di un nuovo lavoro per non pesare sul bilancio familiare, dimostrando grande forza e maturità nonostante la giovane età.