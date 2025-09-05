Le anticipazioni di Innocence, per la puntata in onda domenica 7 settembre, rivelano che, durante una lite in famiglia, Mert scoprirà che il padre rischia di finire in prigione e accuserà la sorella Ela dei problemi che attendono Timur.

Irem svela sui social l'aborto di Ela

Ela sceglierà di mantenere segreta tutta la questione riguardante la sua gravidanza e il successivo aborto dopo l'aggressione subita. La ragazza resterà ferma nella sua decisione, nonostante i tentativi della madre Bahar di convincerla a rivelare pubblicamente tutta la verità.

A dire a tutti la verità sarà, invece, Irem, la quale, durante una diretta sui suoi profili social, parlerà non solo del suo divorzio con Ilker, ma anche della gravidanza segreta di Ela e la perdita del bambino. Ovviamente, la notizia del divorzio e dell'aborto susciteranno l'interesse dell'opinione pubblica.

Ela torna all'Università

Una nuova lite si verificherà nella famiglia di Ela e durante l'accesa discussione Mert scoprirà che c'è la possibilità concreta che il padre possa essere arrestato. Sconvolto dalla notizia giunta in maniera brusca, il bambino accuserà la sorella di essere l'unica colpevole di tutti i guai della sua famiglia.

Nel tentativo di riprendere in mano la sua vita, Ela deciderà di tornare l'indomani stesso all'università accompagnata dagli amici Burcak e Umut.

Tuttavia, il rientro si rivelerà più traumatico del previsto.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate andate in onda nei weekend estivi, Ilker ha confermato di aver aggredito Ela con una sedia e di essere poi uscito per finire svenuto sulla spiaggia. Al suo rientro, aveva trovato la ragazza sporca di sangue e priva di sensi. Mentre le famiglie dei rispettivi ragazzi sono scosse per la sorte dei figli, Ilker ha un'unica paura: che Ela ricordi la sua gravidanza. In effetti, durante una seduta di psicoanalisi, Ela ha ricordato di essere stata incinta e di aver perso il figlio. Furiosa per la perdita subita, si è recata da immediatamente da Ilker accusandolo di aver causato la perdita di suo figlio.

Ilker, messo alle strette, ha ammesso di aver sempre saputo della gravidanza, così come di essere il padre del bambino. Banu, per proteggere Ilker da un nuovo scandalo, ha minacciato i genitori di Ela, poiché la gravidanza della figlia non poggia su documenti ufficiali. Temendo lo scoppio di un altro scandalo, Ela ha deciso di mantenere segreta la sua gravidanza.