Cambio palinsesto tv per La forza di una donna a partire dal prossimo lunedì 22 settembre 2025. L'appuntamento con la soap turca subirà delle sostanziali variazioni di messa in onda per lasciare più spazio alle trasmissioni di Maria De Filippi, che torneranno in onda dopo la pausa estiva.

I nuovi episodi, quindi, non avranno più una durata complessiva di un'ora così come sta accadendo in queste settimane, bensì verranno ridotti a 15-20 minuti.

Come cambia la programmazione de La forza di una donna dal 22 settembre in poi su Canale 5

La nuova programmazione del pomeriggio di Canale 5 subirà delle modifiche nel corso della settimana che va dal 22 al 26 settembre, complice il ritorno in video delle trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi.

Uomini e donne e il pomeridiano di Amici 25 torneranno in onda stabilmente nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:45 circa, così come è accaduto già nelle precedenti stagioni televisive.

In questo modo, quindi, verrà tolto spazio all'appuntamento con le soap pomeridiane che questa estate hanno imperversato nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, registrando ascolti in costante crescita e picchi che hanno raggiunto anche il 25% di share.

A perdere spazio sarà anche l'appuntamento con La forza di una donna, considerata la soap rivelazione di questa estate.

Le prossime puntate de La forza di una donna ridotte per lasciare spazio a Maria De Filippi

I nuovi episodi, quindi, a partire dal 22 settembre non potranno più avere una durata complessiva di un'ora, bensì verranno ridotti a 15/20 minuti al giorno, proprio per lasciare spazio alle trasmissioni di Maria De Filippi.

A seguire, poi, è confermato l'appuntamento con Dentro la notizia, il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi che in questa prima settimana di programmazione si è assestato sul 16% di share.

Tuttavia, per far fronte a questa sostanziale riduzione della soap con Bahar nel daytime feriale, Mediaset ha scelto di trasmettere delle puntate speciali de La forza di una donna anche al sabato pomeriggio, a partire dal 13 settembre, previste dalle 14:30 alle 16:30.

Maria De Filippi è già tornata al lavoro per le sue trasmissioni pomeridiane

Nel frattempo Maria De Filippi si è già rimessa in moto per portarsi avanti con le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne.

Il talk show anche quest'anno sarà incentrato sul mix tra trono classico e trono over: i vari protagonisti si metteranno in gioco per cercare l'amore.

Tra i tronisti spicca il nome di Flavio Ubirti che, dopo essere stato uno dei tentatori dell'ultima edizione di Temptation Island, ha accettato di rimettersi in gioco a U&D.