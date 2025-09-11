Arif farà la proposta di nozze a Bahar e le regalerà l'anello di sua madre nella puntata de La forza di una donna di giovedì 18 settembre: "Vuoi sposarmi? Ti amo tantissimo e amo Doruk e Nisan".

Le anticipazioni rivelano che Bahar sarà commossa dalle parole di Arif e che prenderà l'anello per indossarlo. L'uomo trascorrerà la notte con la sua amata in ospedale, ma presto l'atmosfera serena sarà spenta da un malore di Bahar. Arif correrà a chiamare i medici, in preda alla disperazione.

L'emozionante dichiarazione di Arif e Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar fingerà di stare meglio per non far preoccupare i suoi cari.

La donna dirà a tutti di sentirsi in grado di aspettare tranquillamente il ritorno di Sirin per il trapianto, ma mentirà. Appena resterà da sola, Bahar scoppierà a piangere disperata all'idea che Doruk e Nisan restino senza mamma.

Nel frattempo, Arif si renderà conto del grande amore che prova per la donna e temerà sempre di più il ritorno di Sarp. L'uomo non vorrà più aspettare: prenderà l'anello che apparteneva a sua madre e si recherà in ospedale, deciso a fare la dichiarazione a Bahar anche se sarà tarda sera. Nella stanza con la sua amica ci sarà Ceyda che si rifiuterà di lasciare Bahar da sola con Arif per evitare pettegolezzi. Lui, però, non si lascerà scoraggiare dalla situazione e nonostante la presenza di Ceyda prenderà l'anello e aprirà il suo cuore.

"Vuoi sposarmi?" chiederà emozionato a Bahar, "Ti amo tanto e amo Doruk e Nisan". La donna sarà commossa dalle parole romantiche di Arif e anche Ceyda si emozionerà, tanto che deciderà di andare via e lasciare da soli i due fidanzati.

Il malore di Bahar spegnerà il sorriso di Arif

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 18 settembre, Bahar sarà commossa ma non riuscirà a dare una risposta ad Arif che inizierà a preoccuparsi per il suo silenzio.

La donna prenderà l''anello e lo indosserà: "Se sopravvivo", dirà con un po' di amarezza. Arif, tuttavia, le assicurerà che vivrà e che riuscirà a farle tornare il sorriso. Ceyda tornerà a casa felice e ancora in lacrime per la gioia della proposta di nozze, mentre Arif resterà accanto a Bahar per tutta la notte, guardando l'anello alla sua mano e pensando al futuro che li aspetta insieme.

Presto, però, la situazione precipiterà: Bahar avrà un malore e Arif uscirà a chiamare i medici, in preda alla disperazione.

Il primo scontro tra Arif e Sarp

Nelle puntate precedenti, Arif e Sarp hanno avuto uno scontro davanti alla casa di Enver. Sarp aveva trascorso lì tutta la notte e Arif lo aveva seguito per proteggere la famiglia di Bahar.

All'alba, il padre di Doruk ha iniziato a bussare insistentemente alla porta del sarto, non ottenendo nessuna risposta. Sarp non è andato via, ma ha continuato ad insistere, picchiando sempre più forte e facendo preoccupare Enver e Hatice.

Arif ha allora deciso di intervenire e ha affrontato Sarp intimandogli di andare via, perché i proprietari di quella casa erano partiti. Sarp non ha sopportato quell'intromissione e in breve tempo i due uomini sono arrivati alle mani.

Alla fine, il padre di Doruk e Nisan è andato via, ma con l'intento di tornare molto presto.