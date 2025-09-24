Nuovo cambio d'orario per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal 29 settembre.

Dopo la riduzione di questa settimana dovuta al ritorno in video di Uomini e donne, la serie turca perderà ulteriore spazio nel daytime pomeridiano a favore di Amici 25, il talent show di Maria De Filippi.

Le nuove puntate andranno in onda subito dopo il talent e avranno una durata ridotta: solo 20 minuti al giorno.

La soap La forza di una donna perde spazio nel palinsesto pomeridiano

Per La forza di una donna è in arrivo l'ennesima variazione di palinsesto nella fascia del primo pomeriggio, dovuta questa volta alla messa in onda del pomeridiano di Amici 25.

Il talent show, da domenica 28 settembre, tornerà in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5 con le puntate speciali che andranno in onda dalle 14 alle 16 e, dal giorno successivo, ci sarà anche la striscia quotidiana che troverà spazio dalle 16:10 alle 16:40.

A farne le spese sarà l'appuntamento con La forza di una donna, di cui non andranno più in onda episodi della durata di un’ora o 40 minuti, come accade in questi giorni.

Nuovo cambio orario per La forza di una donna dal 29 settembre su Canale 5

Per lasciare spazio alla trasmissione di Maria De Filippi, Mediaset ha scelto di ridurre la durata de La forza di una donna nel pomeriggio e i nuovi episodi saranno trasmessi dalle 16:40 alle 17.

Gli spettatori dovranno accontentarsi di soli 20 minuti al giorno, inframezzati dalle pubblicità che saranno trasmesse all'interno di ogni singolo episodio.

La riduzione della durata degli episodi riguarderà anche la domenica pomeriggio, dato che non saranno più trasmesse le puntate extra-large in daytime: proseguiranno solo al sabato pomeriggio dalle 14:35 alle 16:30, per trainare al meglio l'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

I fan polemici per la riduzione di durata de La forza di una donna nel daytime pomeridiano

Intanto, i fan de La forza di una donna si sono già lamentati sui social per la prima riduzione di durata attuata nella settimana dal 22 al 26 settembre, con la messa in onda dalle 16:10 alle 16:40.

In tanti sostengono che questo taglio sarebbe vergognoso, dato che andrebbe a rovinare la narrazione della serie che in questi mesi estivi ha registrato ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative, in grado di toccare anche la soglia dei 2,2 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana pari a uno share record del 25% con punte del 30%.