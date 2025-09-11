Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet verrà raggiunta dalla polizia con una notizia sconvolgente: Samet ha avuto un incidente ed è in condizioni gravissime. Alla donna verrà detto senza giri di parole: “Suo fratello è in coma, corra in ospedale”. Lo smarrimento e il panico si diffonderanno subito in famiglia.

Samet ossessionato da Sumru

Samet non vorrà darsi per vinto e vorrà fare di tutto pur di riportare Sumru casa, soprattutto non vorrà vederla tra le braccia di Tahsin, anche perché ha intuito che tra i due potrebbe esserci qualcosa.

Inizierà a essere abbastanza insistente, ma se all'inizio sembrerà piuttosto dolce con lei, al punto che le dichiarerà tutto il suo amore, alla fine si trasformerà in un mostro, minacciando Sumru di picchiarla se non dovesse tornare con lui.

Nuh e Tahsin assistono ai soccorsi dopo l’incidente

La donna sarà esasperata e proverà a scappare, ma lui arriverà addirittura a seguirla con la macchina. Uno inseguimento che avrà un finale tragico, almeno per Samet, visto che la sua auto verrà travolta da un camion.

I primi a rendersi conto di ciò che è successo a Samet saranno Nuh e Tahsin. Quest'ultimo stava proprio andando a casa di Samet per vendicarsi delle minacce fatte a Sumru, mentre Nuh è stato inviato dalla madre proprio per evitare che tra i due potesse succedere il disastro.

Saranno loro a vedere gli operatori dell'ambulanza portare Samet d'urgenza in ospedale. Tahsin non sembrerà per niente dispiaciuto della cosa. Anzi, penserà che il karma abbia fatto il suo corso. Intanto, la polizia dovrà portare la notizia alla famiglia di Samet.

La polizia porta la notizia a Villa Sansalan

La polizia arriverà alla porta di Villa Sansalan e chiederà di parlare con Cihan Sansalan. Ma Cihan non sarà in casa. Hikmet dirà: "Cihan non è qui. Per cosa lo volete? Ditemelo a me, così glielo riferiamo. Sono sua zia". Il poliziotto dirà: "Quindi siete la sorella di Samet Sansalan?". "Sì, sono la sorella di Samet. Io sono Hikmet Sansalan. Che cosa è successo?".

Hikmet scopre la verità: 'Suo fratello è in coma, corra in ospedale'

La notizia arriverà improvvisa, pesante come un macigno: "Il signor Samet ha avuto un incidente stradale sulla strada di Zelve". Le grida non si faranno attendere. "Cosa? Quanto è grave? Sta bene? È vivo?", chiederà Hikmet. La risposta gelerà tutti: "Le sue condizioni sono molto gravi, dovete correre in ospedale. Ci hanno riferito che è in coma, signora. Non sappiamo altro".

Lo smarrimento sarà totale. "In coma? Ok, andiamo subito da lui", dirà Hikmet. Tutti saranno nel panico: Harika non smetterà di piangere e Nihayet proverà a calmarla. Mentre Hikmet si augurerà che suo fratello stia bene.