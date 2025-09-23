La soap Tv La forza di una donna terrà compagnia ai telespettatori anche nel pomeriggio di sabato 27 settembre con una puntata della durata di circa due ore e dove la protagonista Bahar tornerà a casa [VIDEO]dopo il trapianto per la gioia di tutti i suoi cari. Nezir darà ordine di far sorvegliare l'appartamento della donna nella speranza che Sarp esca allo scoperto. Quest'ultimo verrà avvisato da Munir del pericolo che corrono la prima moglie e i figli. Bahar, intanto, sarà ancora all'oscuro del fatto che Sarp sia vivo.

L'incubo è finito, Bahar torna a casa: anticipazioni del 27 settembre

La trama riprenderà dal momento in cui Piril andrà a casa di Enver e Hatice rivelando loro che Sirin è stata l'amante sia di Sarp che di suo padre Suat. La notizia sconvolgerà i genitori di Sirin tanto che Enver si sentirà male. Bahar intanto, si appresterà a fare ritorno a casa dopo l'intervento. I bambini e tutti i suoi cari saranno pronti ad accoglierla e Enver penserà che sia arrivato il momento di dirle finalmente che Sarp è vivo. Arif però, vorrà rimandare ancora visto che avrà appena chiesto a Bahar di sposarlo. Nisan vorrà dire alla mamma la verità sul padre ma Hatice e Enver riusciranno a convincerla ad aspettare un po', giusto il tempo che Bahar si riposi e si riprenda.

Nezir fa sorvegliare Bahar e i figli per stanare Sarp

Yusuf cercherà di convincere Arif che Bahar lo ha solo sfruttato ma il figlio gli dirà che ha intenzione di sposarla e che gli dato l'anello appartenuto alla madre. Nezir vorrà far uscire allo scoperto Sarp e per farlo penserà di sfruttare Bahar e i suoi figli.

Per questo incaricherà Azmi di prendere in affitto un appartamento vicino a quello di Bahar per tenere d'occhio tutti i suoi movimenti. Uno degli scagnozzi di Nezir avvertirà Munir, il quale a sua volta avviserà Sarp del pericolo che stanno correndo la prima moglie e i piccoli Nisan e Doruk.

La forza di una donna sospesa la domenica pomeriggio

Continua il successo de La forza di una donna che, ogni pomeriggio, viene seguita da una media di 2 milioni di telespettatori per uno share del 23%.

La serie che narra le vicende di Bahar è entrata nel cuore del pubblico di Canale 5, tanto che Mediaset, negli scorsi weekend di settembre, aveva deciso di trasmettere puntate extralarge della serie anche il sabato e la domenica.

Qualcosa però cambierà proprio nel fine settimana del 27 e 28 settembre. L'appuntamento della domenica con la Forza di una donna verrà sospeso e questo perché su Canale 5 tornerà il talent di Maria De Filippi Amici. Resta invece confermato anche per le prossime settimane, l'appuntamento del sabato pomeriggio che vede la dizi turca andare in onda dalle 14.20 circa alle 16:30, facendo da traino a Verissimo di Silvia Toffanin.