Nel corso delle nuove puntate de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, Bahar Cesmeli apprenderà che Yeliz è deceduta grazie ad una rivelazione di Emre. La protagonista accuserà Sarp di aver provocato la morte della sua migliore amica, sottolineando che sarebbe ancora viva se non fosse ritornato nella sua vita.

Bahar accusa Piril di aver ordinato il rapimento di Nisan e Doruk

Yeliz perderà la vita per mano degli uomini di Nezir, intenzionati a rapire Bahar, Nisan e Doruk per spingere Sarp a uscire allo scoperto. Quest'ultimo riuscirà a salvare la sua prima famiglia, nascondendola in un posto sicuro dove saranno raggiunti da Piril e i suoi figli.

Sarp chiederà a Enver di non dire a Bahar della morte di Yeliz, temendo che possa tornare a Tarlabasi e mettersi in pericolo.

Purtroppo la convivenza tra la protagonista e Piril si rivelerà molto complicata. Bahar perderà il controllo quando scoprirà che era stato Munir a rapire Nisan e Doruk e a fargli scoprire che Sarp aveva una seconda famiglia. La protagonista si scaglierà come una furia contro Piril , convinta che abbia ordinato allo scagnozzi agire in quel modo.

Cesmeli accusa Sarp della morte di Yeliz

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Bahar riuscirà a mettere le mani su di un caricabatterie grazie all'aiuto di Doruk . La donna sospetterà che sia successo qualcosa a Yeliz appena accenderà il cellulare.

Bahar, a questo punto, telefonerà a Ceyda ma a risponderle sarà Emre, il proprietario della caffetteria che l'aveva assunta. L'uomo porgerà le sue condoglianze alla protagonista, sospettando che sia fuori per motivi personali. Bahar capirà che Yeliz è deceduta, facendola sprofondare nella disperazione. La protagonista accuserà Sarp di essere il responsabile della fine della sua migliore amica, spiegando che sarebbe ancora viva se non fosse tornato nella sua vita. La donna compirà un atto scellerato quando chiederà ad Arif di venire a prenderla, intenzionata a visitare la tomba di Yeliz per darle l'ultimo saluto. Cesmeli chiederà a Sarp di non opporsi quando Arif arriverà al rifugio per prenderla.

Bahar si è sottoposto ad un trapianto di midollo osseo

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda su Canale 5, Bahar è stata sottoposta ad un trapianto di midollo osseo grazie alla donazione di Sirin. L'intervento si è rivelato risolutivo e la protagonista è potuta tornare a casa dopo un periodo di osservazione. Enver e Hatice, invece hanno convinto Nisan a non rivelare a Bahar di aver visto Sarp in ospedale.

Infine Yusuf e Arif hanno avuto una brutta discussione. L'uomo ha avvertito suo figlio che Bahar e tutti gli altri si stanno approfittando della sua bontà.