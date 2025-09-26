Nelle puntate della soap tv La forza di una donna in onda dal 29 settembre al 4 ottobre su Canale 5, arriverà finalmente il momento della verità per Bahar che riabbraccerà Sarp. L'incontro durerà solo pochi minuti, visto che Sarp dovrà andarsene in fretta e furia per non essere catturato dagli uomini di Nezir. Prima di fuggire, avvertirà la moglie che lei e i bambini sono in pericolo e di fare molta attenzione. Intanto Arif sarà sconfortato dopo che Bahar avrà mandato a monte il loro fidanzamento.

Sarp scopre che Bahar, Doruk e Nisan sono sorvegliati da Nezir

Hatice andrà a casa di Suat per convincere Sirin a tornare a casa con lei e la ragazza accetterà di seguire la madre. Peccato che una volta tornata a casa, tra Sirin e i genitori continueranno i conflitti familiari. Munir invece, avviserà Sarp del pericolo che stanno correndo Bahar e i bambini, visto che Nezir avrà fatto mettere sotto sorveglianza l'appartamento della donna. Munir cecherà di convincere Sarp a stare alla larga dalla prima moglie per non farsi prendere dagli scagnozzi del malvivente. Bahar invece, sarà ancora all'oscuro del fatto che Sarp è ancora vivo. Hatice, Enver e gli amici penseranno di rivelarglielo durante una cena.

Bahar scopre che Sarp è vivo: i due si riabbracciano

Ceyda nel frattempo, chiederà a Jale di fare da babysitter al piccolo Bora ma la dottoressa rifiuterà di darle il lavoro. Nisan scoppierà in lacrime mentre Arif la starà accompagnando a scuola e Bahar, certa che il suo malessere sia legato alla sua relazione con Arif, deciderà di rompere il fidanzamento. Sarp non ascolterà gli avvertimenti di Munir e deciderà di presentarsi alla porta della prima moglie. Quando Bahar se lo troverà davanti vivo e vegeto non crederà ai sui occhi. I due si abbracceranno ma la la loro gioia durerà poco, visto che Sarp le dirà di fare molta attenzione perché degli uomini pericolosi potrebbero avvicinarsi a lei, Nisan e Doruk.

L'incontro con la prima moglie e i figli durerà solo pochi minuti, visto che Sarp sarà costretto ad andarsene per via degli uomini di Nezir.

La forza di una donna raggiunge il 23% di share

Continua il successo della soap tv turca che, ogni pomeriggio, viene seguita da una media di 2 milioni di telespettatori e uno share del 23%. Numeri più che soddisfacenti e che hanno indotto Mediaset, in queste ultime settimane, a mandare in onda la serie anche il sabato pomeriggio. La risposta del pubblico è stata positiva, tanto che La forza di una donna si può considerare come uno dei prodotti made in Turchia più apprezzati degli ultimi anni, al pari di Terra amara o Endless Love. La soap ha vinto diversi premi sia in patria che fuori, come quello ai Tokyo Drama Awards nel 2018.