Le anticipazioni di Tradimento annunciano una visita in carcere alla sorella di Serra. Nella puntata che andrà in onda venerdì 12 settembre alle ore 21:20 su Canale 5, Azra andrà in prigione a trovare Selin, mentre Oltan sarà in ospedale in ansia per suo figlio Tolga. Quest’ultimo, infatti, verrà operato: Oylum gli donerà un rene per salvarlo.

Non mancheranno anche i familiari della ragazza, preoccupati per la delicata operazione chirurgica. Kahraman, intanto, vorrà mettere fine al proprio matrimonio.

Selin riceve la visita di Azra in carcere

Azra farà un gesto inaspettato, presentandosi in carcere a trovare Selin.

La moglie di Tolga, infatti, è finita dietro le sbarre dopo aver sparato tre colpi di arma da fuoco contro suo marito, ferendolo gravemente. Intanto, Serra porterà avanti la gravidanza, avendo in grembo il figlio di suo cognato, concepito con l’inganno una notte in cui è riuscita a far ubriacare Tolga. Serra confiderà al suo amico Alper, da cui si è trasferita per sfuggire alla furia di Oltan, di voler fare di tutto per portare a termine la gravidanza, con l’obiettivo di ottenere l’eredità di Tolga.

Oltan in ansia per l'intervento di Tolga

Nel frattempo, in ospedale ci sarà ansia e preoccupazione per le sorti di Tolga e Oylum. Quest’ultima, infatti, donerà il suo rene all’ex fidanzato per salvargli la vita.

Le famiglie dei due ragazzi si troveranno nella struttura sanitaria, nella speranza che tutto vada bene. Oltan, in particolare, sarà in pena per suo figlio Tolga. Kahraman, invece, resterà accanto a sua moglie Oylum, accettando la sua decisione di salvare Tolga, ma prenderà una decisione drastica: vorrà divorziare. Ovviamente, Kahraman non informerà la consorte della sua intenzione di porre fine al loro matrimonio, visto il momento difficile, ma vorrà affrontare la questione non appena lei si sarà ripresa dopo l’intervento. In seguito, il ragazzo assisterà a una scena che non gli piacerà affatto: dopo l’operazione, spierà Oylum in lacrime accanto a Tolga.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Guzide ha lasciato Sezai

Nelle precedenti puntate, Guzide ha visto degli scatti compromettenti di Sezai insieme a un’altra donna, decidendo di chiudere il suo matrimonio. Sezai è stato costretto a fare le valigie e a trasferirsi in un albergo. Tarik ha poi provocato Sezai e tra i due è scoppiata una lite, arrivando alle mani: sono stati allontanati dai clienti dell’hotel e anche da Ozan e Umit, presenti durante l’alterco. Nel frattempo, Selin ha sparato a Tolga ed è stata arrestata. Serra, invece, è fuggita dopo aver rubato quanto più denaro possibile dalla cassaforte, rifugiandosi a casa di un amico.