Bahar in ospedale penserà al peggio considerando il suo stato di salute nella puntata de La forza di una donna di lunedì 15 settembre: "I miei bambini resteranno senza madre", dirà in lacrime a Jale che si commuoverà.

Le anticipazioni rivelano che Bahar penserà che Sirin sia fuggita proprio per non darle il midollo e farla morire. Nel frattempo, la ragazza vedrà la villa di Suat e sarà entusiasta per lo sfarzo in cui vivrà. Doruk e Nisan saranno sempre più nervosi in compagnia di Yusuf e non faranno altro che chiedergli quando tornerà Bahar.

Doruk e Nisan resteranno con Yusuf

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar peggiorerà drasticamente e sarà ricoverata in ospedale. I bambini resteranno con Yusuf e per il padre di Arif non sarà certo una situazione semplice. Doruk e Nisan continueranno insistentemente a chiedere della loro mamma e si annoieranno moltissimo. Yusuf, infatti, non saprà cosa fare con i bambini che inizieranno anche ad avere fame. L'uomo deciderà di portare Doruk e Nisan ad un chiosco di panini, sperando di accontentarli. Il bambino sarà contento di mangiare la sua parte, ma Nisan continuerà a chiedere quando tornerà la sua mamma. Nel frattempo, in ospedale, tutti saranno preoccupati per Bahar, visto che di Sirin non ci sarà traccia.

Enver confiderà alla famiglia che prima di andare via sua figlia gli ha detto: "Mia sorella è morta". Ceyda andrà su tutte le furie per la cattiveria della ragazza: "Dobbiamo trovare Sirin" dirà con decisione. La sorella di Bahar, nel frattempo, arriverà alla villa di Suat e sarà incantata dallo sfarzo in cui vivrà da quel momento in poi. Il padre di Piril annuncerà alla cameriera che Sirin sarà loro ospite e la ragazza sarà entusiasta per la sua nuova vita.

La salute di Bahar continuerà a peggiorare

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 15 settembre, Jale andrà a trovare Bahar nella sua stanza. "Sirin è scappata per farmi morire", dirà la paziente, certa che sua sorella non voglia donarle il midollo.

La dottoressa la rassicurerà su questo, perché Sirin era convinta che la donatrice sarebbe stata l'altra sorella. Bahar, però, non sarà più serena e penserà al peggio. "I miei figli resteranno senza madre", dirà in lacrime, "Sono ancora troppo piccoli". Poco dopo sarà Arif a fare compagnia a Bahar che continuerà a peggiorare. La donna gli prenderà la mano e gli affiderà i suoi bambini: Arif proverà inutilmente ad incoraggiarla.

Senza Sirin Bahar rischia la vita

Nelle puntate precedenti, Bahar si è sentita male mentre Arif, Yeliz e Ceyda erano al mercato a vendere le camicie. Quando gli amici si sono accorti che Bahar non era andata a scuola a prendere i bambini si sono preoccupati. Arif ha trovato la donna sulle scale, con una caviglia slogata a causa della caduta.

Bahar, priva di forze, è stata portata in ospedale e Jale ha informato tutti che bisognava intervenire al più presto con li trapianto. Sirin, tuttavia, poco prima ha lasciato la sua casa dopo un litigio con Enver. La ragazza ha fatto le valigie ed è andata a bussare a Suat che le ha dato ospitalità, ma nessuno sa dove si trovi Sirin. La vita di Bahar è a serio rischio, perché senza sua sorella non può ricevere il midollo che potrebbe salvarla.