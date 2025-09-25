Sulla pagina Instagram del Grande Fratello è stato diffuso il video di presentazione ufficiale di Francesca.

"Ho 43 anni, due figli e sono divorziata da 5. Diciamo che ho ricominciato a vivere dopo il divorzio ", ha esordito la futura gieffina. Poi con ironia la diretta interessata ha aggiunto: "Il GF ha avuto tantissime gatte, dalla gatta morta, all'altra. Adesso avrete la gatta da pelare". Per quanto riguarda i suoi hobby, Francesca ha spiegato di essere un'appassionata di trekking e della montagna: "Mi prendono in giro quando dico che pratico alpinismo, perché in realtà il trekking non è paragonabile".

In merito alla sua vita privata la 43enne ha ammesso che non è facile crescere due figli da sola: "Faccio da madre e da padre, è faticoso ma vengo ripagata". Infine Francesca ha aggiunto: "Oggi sono una mamma che esce, faccio festa, shopping".

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito al video di presentazione di Francesca, su Instagram diversi utenti hanno espresso un loro commento.

"Finalmente una persona come tutte", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Francesca è una donna bellissima". Tra gli utenti c'è chi con un velo di polemica ha criticato la concorrente per la sua età: "Ma tutti concorrenti over. Mai che presentano un giovane". Un telespettatore ha fatto un paragone tra il reality show condotto da Alfonso Signorini e l'edizione condotta da Simona Ventura: "Si vede che c'è Super Simo alla conduzione, visto il cast scelto.

Mi piace". Un utente che sembra conoscere la 43enne le ha dato qualche consiglio: "Vai Franci, fatti conoscere per quello che sei". Infine c'è chi si è detto contento del fatto che sono stati scelti tutti concorrenti sconosciuti al mondo del piccolo schermo.

Il cast del Grande Fratello

Il Grande Fratello torna su Canale 5, da lunedì 29 settembre a partire dalle 21:30 circa.

Per quanto riguarda i concorrenti che varcheranno la porta rossa, ci sono:

Omer Elomari : il giovane ha spiegato di essere scappato dal suo paese quando era piccolo, a causa della guerra. Dall'esperienza nella casa più spiata d'Italia si aspetta di trovare delle amicizie e perché no, anche la donna della sua vita.

: il giovane ha spiegato di essere scappato dal suo paese quando era piccolo, a causa della guerra. Dall'esperienza nella casa più spiata d'Italia si aspetta di trovare delle amicizie e perché no, anche la donna della sua vita. Matteo Azzali : il 47enne è un ex pugile , in quanto a causa di un grave infortunio ha dovuto appendere i guantoni al chiodo. Nel video di presentazione al reality ha detto di essere molto permaloso, non è un santo ma neanche un beato.

: il 47enne è un ex pugile , in quanto a causa di un grave infortunio ha dovuto appendere i guantoni al chiodo. Nel video di presentazione al reality ha detto di essere molto permaloso, non è un santo ma neanche un beato. Anita Mazzotta : la ragazza è una tatuatrice di professione e sul suo corpo ha tatuato la storia della sua vita che non sempre le ha riservato cose belle.

: la ragazza è una tatuatrice di professione e sul suo corpo ha tatuato la storia della sua vita che non sempre le ha riservato cose belle. Giulio Carotenuto: è un medico la cui vita è cambiata dopo un viaggio in Africa

È giallo invece sull'ingresso saltato di Matteo Jonas Pepe : il suo video è stato rimosso da tutti gli account del programma.