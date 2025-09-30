Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan tenterà di uccidere Nuh dopo aver scoperto il suo piano contro Harika e Hikmet, ma Melek si metterà davanti a lui per proteggerlo, rischiando la vita pur di fermare la furia cieca del suo fidanzato.

Cihan scopre il piano di Nuh contro Harika

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la tensione raggiungerà il culmine quando Cihan scoprirà che Nuh ha cercato di uccidere Harika. Lo cercherà ovunque, all'hotel, a casa e dietro di lui ci sarà Melek, che capirà che Cihan vuole uccidere Nuh, stanco dei suoi continui modi di fare violenti.

Alla fine, Cihan troverà Nuh a casa Sansalan, perché il ragazzo si recherà lì a chiedere scusa a Harika: “non aveva alcuna intenzione di farla fuori, il suo obiettivo era uccidere Hikmet, convinto che quest'ultima abbia causato l'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta Sumru.

Lo scontro tra Cihan e Nuh diventa drammatico

Harika sembrerà non voler accettare le sue scuse, ma questo sarà l'ultimo dei problemi per Nuh, visto che dovrà affrontare la furia cieca di Cihan, che arriverà davanti a lui impugnando una pistola.

Cihan non riuscirà a contenere la rabbia e griderà contro di lui: "Sei un assassino, hai veramente provato a ucciderla". Nuh cercherà di difendersi e giurerà di non sapere che Harika si trovasse in auto insieme a Hikmet: chiederà perdono, ma Cihan rifiuterà di ascoltarlo e ribadirà che per lui resterà per sempre un criminale.

Il confronto diventerà sempre più acceso. Cihan lo accuserà apertamente: "Tu sei esattamente questo, un assassino". Nuh continuerà a ripetere di non essere un uomo cattivo e di non aver mai avuto intenzione di colpire Harika, ma le sue parole non basteranno a fermare la furia di Cihan.

Melek si mette davanti alla pistola di Cihan

In quel momento interverrà anche Melek, che cercherà di frapporsi tra i due: implorerà Cihan di fermarsi, soprattutto perché lo vedrà con la pistola in mano, ma lui sarà deciso a far pagare a Nuh tutte le sue colpe. "Pagherai il prezzo di ciò che hai fatto", gli urlerà, fissandolo con lo sguardo carico d’odio.

Il dramma raggiungerà l’apice quando Melek, nel tentativo di salvare Nuh, si metterà davanti a lui e dirà a Cihan: "Prima spara a me".

Sarà un gesto disperato che gelerà per un attimo l’aria, ma non basterà a placare la rabbia di Cihan, ormai pronto a chiudere definitivamente i conti con il suo nemico.

Ovviamente, Cihan non sparerà contro la madre di suo figlio, ma scaricherà la tensione sparando diversi colpi in aria, spaventando tutti. Con un misto di rabbia e delusione, implorerà Melek a portare via il fratello. All'orizzonte non si prospetta un futuro roseo per Cihan e Melek.