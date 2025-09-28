Le anticipazioni de La notte nel cuore svelano un nuovo segreto destinato a sconvolgere gli equilibri, con il capo della famiglia Sansalan al centro delle vicende. Nella puntata in onda domenica 5 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Samet avrà bisogno di un donatore di rene per sottoporsi a un trapianto, mentre Nihayet confesserà ai suoi familiari che Bunyamin è in realtà il figlio di Samet. Intanto Tahsin vorrà regalare a Melek un centro di fisioterapia, mentre Nuh, sempre più preso da Sevilay, sarà pronto a comprarle un anello di fidanzamento.

Bunyamin è il figlio illegittimo di Samet

Samet verserà in gravi condizioni e sarà necessario un trapianto urgente di rene per salvargli la vita. La famiglia Sansalan e i collaboratori dell’imprenditore si offriranno subito per sottoporsi a un prelievo di sangue alla ricerca di un donatore compatibile. Ci sarà poi un colpo di scena: Samet finirà al centro delle vicende a causa della rivelazione di sua suocera Nihayet, che confesserà che il tuttofare della famiglia, Bunyamin, è in realtà il figlio illegittimo di Samet. La confessione avverrà durante la festa di compleanno di Samet, alla presenza di Sumru, Tahsin, Nuh, Melek e di tutto il personale di servizio.

Tahsin compra una clinica di fisioterapia per Melek

Verranno approfondite le vicende di Tahsin, che continuerà a trattare i gemelli come se fossero suoi figli. Il facoltoso imprenditore arriverà persino ad acquistare una clinica di fisioterapia per Melek, affinché possa riprendere il lavoro per cui ha studiato a lungo. Nuh, sempre più legato a Sevilay e intenzionato a ufficializzare la loro relazione, penserà di acquistare un anello di fidanzamento, ma sarà sua sorella a convincerlo a donare alla compagna il vecchio anello di Sakine.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sevilay e Melek hanno rischiato di cadere in un dirupo

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Hikmet ha messo in atto un nuovo piano crudele per liberarsi dei gemelli.

Questa volta, nel mirino della spietata sorella di Samet è finita Melek. Hikmet ha coinvolto suo nipote Esat, incaricandolo di spiare i movimenti della ragazza, seguirla in auto e provocare un incidente per farla precipitare. Esat si è appostato fuori dalla villa di Tahsin, aspettando che Melek uscisse, ma non si è accorto che a bordo dell’auto era salita anche Sevilay. Il giovane ha seguito il veicolo, a sua volta seguito da Hikmet. Quando Esat ha colpito l’auto, Hikmet ha scoperto con orrore che anche sua figlia era a bordo. Le due ragazze sono riuscite a evitare la caduta, restando però in bilico sul ciglio del dirupo, finché i soccorsi non sono intervenuti. Hikmet ha dichiarato di trovarsi lì per caso, ma Nuh ha trovato sospetta la sua presenza sul luogo dell’incidente.