La notte nel cuore torna su Canale 5 domenica 14 settembre a partire dalle ore 21:20, con una tripletta di episodi densa di rivelazioni e colpi di scena. Sumru confiderà a Tahsin il doloroso segreto della violenza subita dal padre dei gemelli mentre Nuh ascolterà tutto, avvicinandosi sempre più alla madre. Nel frattempo Cihan rimprovererà Melek per avergli tenuto nascosta la sua gravidanza. Ma la puntata sarà segnata anche da una conferenza stampa indetta da Sumru e da un tentativo di vendita dell'hotel Sansalan che verrà sventato all'ultimo minuto da Tahsin e Nuh.

Sumru svela un complotto e Tahsin blocca la vendita dell'hotel

Sumru, decide di riprendersi la sua vita e la dignità, organizza una conferenza stampa in cui accusa Hikmet di aver ordito un complotto contro di lei. Durante l'evento presenta il test del DNA di Harika, rivelando che Samet è il padre biologico. Questo colpo di scena scatena un'ondata di sdegno e incredulità tra i presenti.

Parallelamente Samet decide di vendere l'hotel Sansalan e, durante una riunione del consiglio, emerge che le azioni di Sumru sono state trasferite a Hikmet. Questo gli consente di avere la maggioranza, portando alla vendita dell'hotel a un acquirente straniero. Tuttavia proprio quando sembra tutto perduto, Tahsin e Nuh intervengono tempestivamente, bloccando la firma del contratto con l'acquirente Irade Salimova.

Cihan e Melek: un amore tormentato

Nel frattempo la storia d'amore tra Cihan e Melek continua a essere tormentata. Melek tenta un riavvicinamento con Cihan, ma la sua freddezza la porta a ribadire che ha fatto male a fidarsi di lui, chiedendogli di dimenticare il bambino. La notte stessa Cihan ha un incubo che lo spinge a riflettere sui suoi errori e a cercare il perdono di Melek, promettendole di risolvere i suoi contrasti con Nuh. Tuttavia, quando Melek menziona Tahsin, Cihan si irrigidisce portando Melek a non credere alla sua sincerità e a dirgli addio definitivamente.

Nel mentre Sevilay, grazie a un telefono regalato da Nihayet, riesce a contattare Nuh e, il giorno seguente, i due fuggono insieme lasciando dietro di sé stupore e rabbia.

Nella puntata precedente di La notte nel cuore

Nell'episodio precedente, andato in onda martedì 9 settembre, gli spettatori hanno assistito a un momento di riconciliazione tra Sumru e Melek, grazie all'aiuto di Tahsin. Sumru ha visitato la figlia in carcere, dove entrambe hanno trovato conforto l'una nell'altra. Nuh ha appreso della gravidanza di Melek e, superato lo shock iniziale, ha promesso di sostenerla.

Cihan, dopo aver scoperto che Melek è incinta di lui, ha ritrattato la sua deposizione portando alla scarcerazione di Melek. Tuttavia Melek ha respinto Cihan, dichiarandosi pentita di avergli dato fiducia e di essersi innamorata di lui.

Nel frattempo un drammatico incidente ha coinvolto Sumru e Gurcan, con quest'ultimo che ha perso la vita durante una colluttazione. Tahsin ha notato un cambiamento positivo in Sumru, mentre Sevilay e Nuh si sono riavvicinati, pianificando il loro futuro insieme una volta che Melek fosse stata rilasciata.