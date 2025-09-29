Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la soap opera turca La notte nel cuore. Nei nuovi episodi, Cihan e Melek convoleranno a nozze dopo essere tornati insieme. Sumru invece metterà fine alla sua relazione con Tahsin, non appena Halil, il vero padre di Nuh e Melek, sosterrà di non aver mai abusato di lei.

Samet rischia la vita, Hikmet non accetta il matrimonio di Cihan e Melek

Samet rischierà la vita a causa di un incidente in automobile mentre inseguirà la moglie Sumru a seguito di un litigio. La situazione per Sansalan sarà piuttosto critica, al punto che per lui sarà necessario un trapianto di rene, dopo il ricovero in ospedale d’urgenza.

Cihan invece convolerà a nozze con Melek, dopo essere riuscito finalmente a farsi perdonare, anche se Hikmet si opporrà a questa unione e farà di tutto per ostacolarli.

Hikmet trova il padre di Nuh e Melek, Sumru abbandona la villa di Tahsin

Successivamente, Hikmet farà delle ricerche per scoprire chi è l’uomo che in passato aveva abusato di sua cognata Sumru. Dopo aver indagato, Hikmet troverà Halil, il vero padre di Nuh e Melek e lo convocherà in Cappadocia. Sin da subito, l’uomo diventerà un alleato di Hikmet e gli racconterà una versione del tutto diversa da quella di Sumru.

Mentre Sumru non saprà del suo arrivo, Halil affronterà la figlia Melek, la quale pretenderà delle spiegazioni su ciò che l'uomo ha fatto a sua madre in passato.

Halil assicurerà ai figli Nuh e Melek che non sono nati affatto da una violenza. I due gemelli gli crederanno e si scaglieranno contro la madre Sumru. Sentendosi tradita, quest’ultima lascerà Tahsin e se ne andrà via dalla villa dell’uomo, allontanandosi quindi anche dai figli Nuh e Melek.

Un riepilogo: Sumru ha confessato di essere la madre di Nuh e Melek

Nelle puntate precedenti, messa alle strette dalla cognata Hikmet, Sumru aveva ammesso ai Sansalan di essere la madre biologica di Nuh e Melek e di averli abbandonati quando erano piccoli. La donna è scesa nel dettaglio, rivelando che i gemelli sono nati dopo uno stupro subìto da parte del suo ex marito, motivo per cui ha tenuto nascosta la verità per tutti questi anni.

La reazione di Samet è stata durissima: in preda alla furia, infatti, l’uomo ha cacciato la moglie Sumru via dalla sua villa insieme alla madre Nihayet sotto lo sguardo compiaciuto della sorella Hikmet, la quale non vedeva l'ora di sbarazzarsi della cognata. In seguito, Samet ha cercato di convincere Sumru a tornare insieme, rifiutandosi di divorziare da lei. Sumru però ha negato ogni possibilità al marito, dicendogli di non voler salvare il loro matrimonio e quindi ha chiesto al giudice di proseguire con la procedura di separazione.