Cambio di palinsesto per La notte nel cuore nel prime time di domenica 14 settembre 2025. L'appuntamento con la soap turca non partirà alle 21:35, come nelle settimane precedenti.
Questa domenica sera, la messa in onda slitterà di circa 15 minuti, cominciando subito dopo una puntata leggermente più lunga de La ruota della fortuna, il quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti nella fascia dell'access prime time.
La messa in onda de La notte nel cuore è confermata anche per questa domenica sera nella fascia serale di Canale 5 con un nuovo appuntamento composto da tre episodi.
Questa volta si assisterà a un cambio di programmazione legato all'orario di inizio della serie, visto che non andrà in onda dalle 21:35.
Eccezionalmente per questa domenica, come riportato dalla Guida Tv Mediaset, la soap verrà trasmessa dopo una puntata leggermente più lunga de La ruota della fortuna.
Il quiz condotto da Gerry Scotti, che sta ottenendo una media di circa 4,5 milioni di spettatori a puntata, battendo la concorrenza Rai rappresentata da Affari Tuoi, si prolungherà di qualche minuto nell’access prime time.
Di conseguenza, il consueto riassunto degli episodi trasmessi la scorsa settimana de La notte nel cuore andrà in onda alle 21:47 e per vedere in onda i nuovi episodi bisognerà attendere le 21:50.
Questo sarà l’orario di partenza per questa settimana della serie turca che andrà in onda regolarmente fino alle 00:05, dopodiché la linea passerà alla trasmissione sportiva Pressing, per il racconto del campionato di Serie A.
Dalla prossima settimana sarà cancellato anche il doppio appuntamento serale con La notte nel cuore su Canale 5.
La soap non sarà più trasmessa di martedì sera per lasciare spazio a Io Canto Family e proseguirà solo di domenica sera.
La soap turca vola negli ascolti del prime time Mediaset
Intanto, proprio martedì scorso, è arrivato uno dei migliori risultati per la soap nel prime time di Canale 5 con una media di circa 2.3 milioni di spettatori e uno share superiore al 16%.
Numeri che hanno permesso alla soap di vincere la gara Auditel, battendo la proposta trasmessa nella stessa fascia oraria su Rai 1.
Dal 21 settembre, arriverà la sfida diretta contro la nuova fiction Balene - Amiche per sempre con Veronica Pivetti.