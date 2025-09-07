Le anticipazioni di La notte nel cuore rivelano nuovi colpi di scena per la famiglia Sansalan. Nella puntata in onda domenica 14 settembre alle 21:20 su Canale 5, Sumru terrà una conferenza stampa per screditare Hikmet, mentre Cihan rimprovererà Melek per avergli nascosto la gravidanza. Nuh e Tahsin continueranno con i loro sotterfugi, decisi a ostacolare gli affari di Samet.

Sumru scredita Hikmet in una conferenza stampa

Sumru vorrà vendicarsi di Hikmet per il recente torto subito: ha fatto eseguire un test del DNA, dal quale è emerso che Harika non è figlia di Samet.

Questo risultato non ha permesso a Sumru di difendersi dalle accuse di aver avuto una figlia da un altro uomo. La madre dei gemelli convocherà una conferenza stampa per screditare Hikmet, rivelando che quest’ultima ha ordito un complotto contro di lei. Forte della sua posizione, Sumru mostrerà ai giornalisti i risultati di un altro test del DNA eseguito sulla figlia minore. Inoltre, Sumru troverà il coraggio di confessare a Tahsin la verità sul concepimento dei due figli che ha abbandonato: sono nati in seguito a una violenza.

Cihan rimprovera Melek

Nuh ascolterà una conversazione tra sua madre e Tahsin, e il racconto risveglierà in lui il desiderio di riavvicinarsi a Sumru. Cihan verrà a sapere che diventerà padre e questa scoperta lo porterà a rimproverare Melek per avergli nascosto la gravidanza del loro primo figlio.

Gli uomini della famiglia Sansalan incontreranno Irade Salimova, l’acquirente dell’albergo. Un colpo di scena avverrà proprio al momento della firma del contratto: Nuh e Tahsin irromperanno nel ristorante. Verrà così alla luce che dietro la vendita si nascondevano ancora i principali nemici della famiglia Sansalan".

Un riepilogo delle puntate precedenti: Melek ha sparato a Cihan

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Cihan ha chiuso la sua relazione con Melek dopo aver scoperto che la ragazza è figlia di Sumru. Deluso per non essere stato messo al corrente delle vere motivazioni che l’hanno spinta a entrare nella vita della famiglia Sansalan, Cihan ha usato parole dure contro di lei.

Melek ha scoperto di essere incinta e ha inizialmente valutato l’ipotesi di abortire. Tuttavia, ha poi cambiato idea e ha informato Sumru della sua decisione. Successivamente, Melek si è presentata alla villa dei Sansalan e, durante un acceso confronto con Cihan, gli ha puntato un’arma contro e ha sparato. Il figlio maggiore di Samet è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni.