Nelle puntate de La notte nel cuore, in onda prossimamente in prima serata su Canale 5, Samet finirà in pericolo di vita dopo un drammatico incidente stradale. Mentre inseguirà Sumru in auto, perderà il controllo e si scontrerà con un camion. L'impatto sarà devastante e lo lascerà intrappolato tra le lamiere. Sumru non si renderà conto di quanto successo.

L'udienza di divorzio: la mossa inaspettata di Samet sorprende Sumru

Samet sorprenderà Sumru durante l'udienza per il divorzio. Senza informare il suo avvocato, dirà di voler ritirare la richiesta di divorzio perché ama sua moglie.

Sumru sarà sconvolta: sperava di potersi liberare del marito, invece lui farà un passo indietro.

Lui vorrebbe che lei tornasse a casa, ma lei non ne avrà intenzione: anche se non c'è una separazione legale, per lei il matrimonio è un caso chiuso. Ci sarà anche un litigio fuori dall'aula di tribunale, con Tahsin che metterà le mani addosso a Samet nel tentativo di renderlp meno irrequieto nei confronti di Sumru.

Samet minaccia Sumru fuori dal negozio dove lavora

Tuttavia, Samet non si fermerà qui. Perché attenderà Sumru fuori dal negozio in cui lavora. Prima le chiederà di tornare con lui con le buone maniere, ma quando si renderà conto che la donna non ha nessuna intenzione di cambiare idea, sarà molto duro con lei, al punto che minaccerà di picchiarla.

Sumru non avrà paura di lui, anzi lo sfiderà con la discussione, ma verrà interrotta da due passanti, che si fermeranno con Samet per chiedergli un favore. Sumru approfitterà dell'occasione per darsela a gambe levate, ma Samet non vorrà fermarsi così. Anzi, lascerà i suoi conoscenti per prendere l'auto e iniziare a inseguire Sumru.

L'inseguimento in auto e il drammatico epilogo con il camion

Sumru sarà diretta verso la villa di Tahsin, ma Samet non si staccherà di dosso, suonandole il clacson e facendole i fari. A un certo punto, avrà la brillante idea di accostare la sua auto a quella di Sumru. Lei non riuscirà più a sopportarlo e gli farà cenno di andarsene via, ma lui non ne avrà nessuna intenzione.

Samet in pericolo di vita dopo un terribile incidente stradale

Tuttavia, l'attenzione che Samet nutrirà nei confronti di Sumru lo porterà ad avere un momento di distrazione. Infatti, mentre guida nella corsia accanto a quella di Sumru, non si renderà conto che sta sopraggiungendo un camion. Lo prenderà in pieno e l'auto andrà completamente distrutta, con Samet incastrato tra le lamiere. Sumru non si renderà conto di quello che è successo a pochi passi dalla sua auto: la paura sarà tanta e l'unica cosa che vorrà fare sarà scappare da suo marito che ormai è diventato il suo incubo.